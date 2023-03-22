Fed今天會不會升息？有三條路可選 卻都是「歹路」

聯準會（Fed）將在美東時間22日下午宣布最新利率決策，全球投資人屏息關注。（美聯社）

對聯準會（Fed）而言，「審判日」終於來了，Fed將在美東時間22日下午宣布最新利率 決策。面對大西洋兩岸颳起銀行業風暴、通膨數據依舊盤旋高檔、全球衰退風險日增，Fed主席鮑爾 與其同僚該怎麼做？全球市場都在猜，而Fed不論怎麼做，都不討好。

許多華爾街人士形容，這次的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）利率決策會議，可謂近年「記憶所及最關鍵」的一場，因為Fed有三條路可選，但每一條都會產生負面影響。

第一條路：照樣升息 2碼（0.5個百分點）。在銀行業動盪不止之際，這麼做勢必引起金融市場一陣恐慌；

第二條路：升息1碼。這將給已如驚弓之鳥的銀行業添增額外壓力；

第三條路：不升息甚至降息。有人可能解讀這是向全世界承認，Fed對美國的金融體系缺乏信心，也對自己的危機管理沒把握。

彭博資訊報導，目前利率交換（swap）市場顯示，交易員預期Fed這次升息1碼的機率達80%，這將把聯邦資金利率目標區間提高到4.75%-5%，是2007年全球金融海嘯爆發前至今最高水準。

假如Fed這次按兵不動，維持聯邦資金利率不變，可能大出市場意料之外。

據Bespoke投資集團分析，最近聯邦資金期貨波動甚距，過去一個月來預估聯邦資金利率最高與最低的差距高達77.5個基點，波動之劇烈，是1994年該期貨推出至今所罕見。事實上，之前只有四個波動如此誇張的前例：

1. 2001年1月（當時Fed開始升息）；

2. 2001年9月（「911恐怖攻擊事件」爆發）；

3. 2008年1月和同年10月（那年爆發金融危機）；

4. 2020年3月（新冠肺炎疫情襲擊美國）。

然而，Bespoke指出，在之前這四個前例，Fed都是降利率以因應顯而易見的危機情況，與Fed當前仍持續緊縮大異其趣。

Wolfe Research分析師Chris Senyek表示，Fed這次應升息1碼，而鮑爾「沒有任何好的選項」。他說：「Fed想要同時促成金融情勢緊縮與放鬆。依我們之見，這很可能使通膨更揮之不去，並延長日後的衰退期...再者，鮑爾記者會上的語調總是個巨大變數（常常與會後聲明、量化緊縮指引以及「點狀圖」互相衝突！）。」

無論最後Fed利率決策為何，Penn共同資產管理公司基金經理人George Cipolloni認為，最重要的是Fed對外怎麼說。他也認為Fed這次可能（也應該）升息1碼，然後暫時停頓升息腳步。他說:「現在討論1碼或2碼這種細節，似乎有點蠢...通膨仍是麻煩，直到通膨開始降下來，Fed已被套牢。Fed不會想降息或不升息，然後見到下一輪通膨數據糟透了，因為沒人會再信任他們了。」

不過，近來銀行業動盪，已促使多家大公司調整Fed利率展望。高盛現在預料，Fed貨幣緊縮循環將暫時停頓，終端利率可能升到5.25%-5.5%區間。野村證券則預估，這次Fed可能降息1碼，並且中止量化緊縮。但整體而言，預期這次Fed不升息的仍是少數：總計98位接受彭博訪調的經濟學家中，只有11位預期22日Fed會宣布升息暫時喊卡。

Bloomberg Economics分析師Anna Wong估計，市場動盪目前為止造成的金融情勢緊縮，如果持續到第2季結束，大約可替代年底前升息0.5個百分點。依照這種論點，Fed今後就無需再用力升息。她領導的團隊認為，最可能的情況與華爾街共識預測相同，亦即Fed這次升息1碼後暫停。她說：「我們預料，決策者終會斷定，通膨這麼高，毫無作為的弊大於利。在記者會上，我們預料鮑爾會說，利率政策是達成物價穩定和充分就業的首要工具，不應用來當作抵禦金融穩定威脅的第一道防線。」