特斯拉獲升評 從垃圾變藍籌

繼史坦普全球之後，穆迪成為第二家給予特斯拉投資 級評級的信用評級機構。穆迪將特斯拉信用評級從最高垃圾等級的Ba1調升至最低投資等級的Baa3，前景展望為「穩定」。

穆迪信評長李普斯克(Rene Lipsch)在聲明中表示：「隨著該公司進一步鞏固其全球業務，特斯拉將維持其作為純電動車領先製造商的地位。」

穆迪還提到特斯拉不斷擴大的產品供應，包括定於今年稍後投產的Cybertruck，以及其位於不同地區的生產基地，還有該公司對於效率和財務槓桿的高度關注。

去年10月，特斯拉公布第3季交車數據後，史坦普全球將其評級調升至投資等級。

特斯拉去年的表現確實讓人驚艷，產量超過130萬輛，營業獲利率 約為17%，在眾多車企中名列前茅，比豐田汽車2022年約8%的營業獲利率高出一倍多。

特斯拉股價雖然在去年暴跌，但今年以來已經反彈近50%。目前是全球第八大市值企業。

另外，過去3年特斯拉償還了大概100億元的債務，其財務槓桿一度下降至極低的水平。

對於特斯拉而言，穆迪此舉可能具有里程碑式的意義。傳統上，對評級敏感的投資人認為，當一支股票至少獲得兩家機構的高評級，就足以被正式視為藍籌股。

從「垃圾」邁入「藍籌」就代表了特斯拉能夠吸引更多投資人，可顯著降低其融資成本。

事實上，在穆迪調升評級之前，特斯拉已經被許多投資人和分析師視為一家藍籌股公司。

今年稍早特斯拉獲得50億元的周轉信用便利(revolving credit facility)，代表它已接近投資級地位。而且幾乎沒有未償債務，其5年期信用違約互換(CDS)已經與高評級企業相當。