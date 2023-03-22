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葉倫力挺銀行 股指連漲兩天

財經新聞組／綜合報導

在財政部長葉倫保證一定會防範進一步的銀行業危機之後，交易員對金融業的前景變得樂觀，美股上漲。在Fed 22日宣布利率之前，華爾街連續第二天上漲。

道瓊工業平均指數上漲316.02點或0.98%收3萬2560.6點。史坦普500指數上漲51.3點或1.3%收4002.87點，為3月6日以來首度站上4000點關口。那斯達克綜合指數上漲184.57點或1.58%收1萬1860.11點。

地方銀行股價飆升，由First Republic領漲。這家遭到重創的銀行在前一天下跌47%後收漲29.47%。SPDR區域銀行ETF(KRE)上漲5.76%。財長葉倫表示，如果銀行業危機惡化，政府準備提供進一步的存款擔保，地區性銀行股價因此受到提振。

華爾街正在等待Fed 22日下午宣布其貨幣政策收緊路徑。由於銀行業危機，投資人現在預計Fed將放慢緊縮步伐。根據CME Group的FedWatch工具，交易員目前預計Fed在22日結束為期兩天的政策會議時升息1碼(25個基點)的可能性為86%。暫停升息的機率為13.6%。

根據Strategas Research的數據，史指中最大的兩支股票的總權重處於至少1990年以來的最高水平。

蘋果和微軟現在合占史指權重超過13%。今年來這兩支股票都表現出色，分別上漲22%和13%。

指數 華爾街 股票

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