Fed近來挑戰最艱鉅的決策會議 關注四大重點

Fed本周決策會議的挑戰，將是這輪升息循環以來最艱鉅。（歐新社）

美國聯準會（Fed）21日起召開為期兩天的利率 決策會議，安聯集團（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）指出，Fed正面臨三重難題，要如何壓低通膨、維持金融穩定、又要儘可能降低對成長和就業的傷害。這次也將是Fed這輪升息 循環挑戰最艱鉅的一次決策，須關注以下重點：

升息幅度：

有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報（WSJ）首席經濟特派蒂米羅斯（Nick Timiraos）指出，Fed過去一年來在傳遞緊縮訊息時，都避免讓市場意外並儘可能降低波動，而最近的美歐銀行風暴是Fed最近啟動升息循環以來，首次在決策前夕突然遭遇情勢持續變動的危機。

Fed主席鮑爾。美聯社

Fed主席鮑爾 兩周前還在說官員會討論是要升息1碼、還是2碼，如今情勢丕變，但最近的數據又顯示薪資和物價壓力仍重，也加劇Fed決策的兩難。

高盛經濟學家梅瑞克預測，由於銀行體系壓力大，Fed在台北時間23日凌晨2時公布的決策，將不會升息，因為官員雖已積極支撐金融體系，但市場似乎不相信對中小銀行的支持足夠，而且只升息1碼對未來通膨的影響「微薄」，以後也能加快升息補回來。高盛仍預測，Fed將在5、6、7月各升息1碼。

Fed前官員對升息決策看法分歧。已在去年9月底退休的波士頓聯準銀行前總裁羅森格倫就說，「我不會用升息火上澆油」，「大家都在討論Fed對抗通膨的可信度，但Fed要做出合乎經濟邏輯的決策，才最能維持可信度」。

去年卸任的的Fed前副主席克拉瑞達建議繼續升息1碼，「如果你暫停了，就會遭遇（市場擔心）『他們知道我們不知道的事』的困境」。曾為Fed高階顧問的杜克大學經濟學家米德也說，鮑爾已努力贏得「通膨鬥士」稱號，「我認為在這個情境下，按兵不動似乎是錯的，特別是數據」顯示的經濟情勢。

伊爾艾朗認為，Fed過去幾年的決策過程顯示，Fed按兵不動，搭配這次「暫停」升息、而非升息循環結束的前瞻指引，但這個妥協的效益不高，若成長前景因為金融體系減弱而更加黯淡，還會加劇三重難題，因此Fed應該升息1碼。

彭博資訊經濟學家指出，Fed是否升息的機率很接近，升息確實會造成傷害，會加劇銀行壓力、引發投資人不安，但若暫停升息，會造成更多損失，因為將顯示Fed對銀行體系或經濟的韌性沒信心，因此最有可能的結果是升息1碼，提高聯邦資金利率區間到4.75%~5%，而且鮑爾也希望區隔貨幣政策和金融穩定工具，紐約聯準銀行總裁威廉斯等官員也支持這個看法。美銀證券分析師也預測會升息1碼。

芝加哥商業集團（CME）的FedWatch工具顯示，投資人仍預期Fed將升息1碼，機率為72.3%，按兵不動的機率是27.7%。

上修高峰利率預測到多少？

鮑爾已明確表示，本周公布、反映官員利率預估落點的利率點狀圖，將上修對今年高峰利率的預測。彭博經濟學家預期，Fed利率點狀圖所反映的利率高峰預估中位數將被上修到5.4%（即5.25%~5.5%區間），高於去年12月顯示的5.1%（即5%~5.25%區間），也比本周升息1碼後的利率區間高出2碼。美銀證券也認為Fed將在利率區間達到5.25%~5.5%區間（也就是再升息2碼）後降息。

英國金融時報（FT）日前訪調43位經濟學家的結果則顯示，49%受訪者預測Fed利率今年高峰區間為5.5%~6%，比率高於去年12月調查的18%，比市場預期還要更鷹派。

FedWatch工具顯示，投資人預估若Fed本周升息1碼後，5月決策以按兵不動的機率最高，為49.9%，再升息1碼的機率是37.1%。

最近美歐銀行業動盪已增添Fed決策的複雜度。（歐新社）

對銀行業動盪看法：

鮑爾可能會表明，利率政策是Fed達成物價穩定和充分就業雙重職責的主要工具，不該被當成因應金融穩定威脅的第一道防線，Fed的貼現窗口和其他流動性工具更適合解決金融穩定問題。

但要確切掌握分寸很困難。曾任Fed首席經濟學家的耶魯大學管理學院教授英格利許就說，對外溝通會很棘手。

縮減資產負債表安排：

市場除了緊盯升息決策，也密切關注對於縮減資產負債表進度的安排。Fed目前每月出售600億美元美國公債、以及350億美元的抵押擔保證券（MBS），但提供銀行業緊急流動性機制後，資產負債表規模又告擴大。

彭博經濟學家認為，Fed將維持目前的縮表規模不變。紐約聯準銀行前總裁杜雷也預期量化緊縮（QT）措施將持續。

市場也關注Fed的縮表進度安排。（美聯社）

不過，Roth MKM首席經濟學戴爾達指出，Fed同時提供銀行業流動性安排、同時又以縮表收回流動性，是兩相牴觸的政策，傳遞出令人困惑的訊號。曾任Fed理事的貨幣政策分析公司（Monetary Policy Analytics）的主管梅爾認為，在Fed協調其他央行擴大美元交換安排後，Fed調整或暫停QT的機率已升高。

Fed官員都未提供預估結束QT的時間表，但鮑爾上月曾說，Fed資產負債表要降到銀行準備金依然充足的水準，將要花兩年時間。