First Republic遭標普降評

在標準普爾全球調降其信用評級後，總部位於舊金山、已成區域銀行危機指標的First Republic Bank股價再次下跌。標準普爾先將其信用評級降至垃圾等級，19日再將其信用評級從BB+調降至B+，信用觀察評級仍為負面。標普全球指出，該股面臨大量存款外流的高流動性壓力。

Fed美元互換協議申請者稀

聯準會19日公布加強型7天美元互換協議，意在緩解全球融資壓力。但根據統計，全球銀行20日只借入少許象徵性金額。瑞士兩家銀行借入1.01億元；歐元區一家銀行借入500萬元。日本和英國借入金額為零。這是因為許多銀行現金其實過多而非不足。

星巴克新CEO 提前2周就職

星巴克表示，納拉辛漢(Laxman Narasimhan)已正式就職 CEO，比預期提前近2周。他將於23日主持這家咖啡巨頭的年度股東大會，這是他作為CEO的首次公開演講。在9月被任命為新任CEO後，納拉辛漢花了幾個月的時間了解星巴克的業務，包括接受咖啡師培訓。正式布達日原在4月1日。

微軟用OpenAI助醫生筆記

微軟旗下語音識別子公司Nuance Communications發表Dragon Ambient eXperience (DAX) Express，這是一款由環境A.I.和OpenAI的最新模型GPT-4驅動的醫療保健人員臨床筆記應用程式。DAX Express在患者就診後幾秒內就自動生成臨床記錄草稿，可減輕臨床醫生行政負擔。

FDIC將分拆拍賣矽谷銀行

在上周未能找到買家後，聯邦存款保險公司(FDIC)決定分拆矽谷銀行(SVB)，並為其傳統存款部門和私人銀行分別舉行單獨拍賣。它將在3月22日前對矽谷私人銀行進行招標，24日前對過渡銀行進行招標。被列在SVB零售業務中的私人銀行部門主要客戶都是高淨值身價的富人。

挪威郵輪 CEO 6月底卸任

挪威郵輪控股有限公司表示，CEO兼公司資深人士李奧(Frank Del Rio)已決定退休，並將由內部人士索瑪(Harry Sommer)繼任。已在郵輪業工作30年並於2015年掌舵的李奧將於6月底卸任，但將繼續擔任董事會資深顧問直至2025年。55歲的索瑪自2020年以來一直擔任挪威郵輪品牌CEO。