研究：近190家銀行潛藏擠兌風險

仍有許多銀行存款未投保。（路透）

財經新聞組／綜合報導

南加大、西北大學、哥大和國家經濟研究局(NBER)針對近期利率上升對金融穩定和美國銀行資產的影響進行分析，結果顯示，美國銀行體系的資產市值比其計入到期貸款 組合的帳面價值低上2兆元。

按市值計價的銀行資產平均低上10%，其中最低的五分之一的銀行資產更達20%。

研究顯示，無保險 的債務資產是判斷這些損失是否會導致美國一些銀行資不抵債的關鍵。這與獲承保的存款戶不同，如果銀行倒閉，無保險的存款戶將失去部分存款，這可能會刺激擠兌現象。

最近倒閉的矽谷銀行 就是一個活生生的例子。但其實有10%銀行的未實現虧損比矽谷銀行更大。矽谷銀行也不是資本狀況最差的銀行，有10%的銀行資本低於矽谷銀行。另一方面，矽谷銀行擁有不成比例的無保險資金，只有1%的銀行比它更高。

矽谷銀行在10日成為經濟大衰退以來最大的倒閉銀行，被聯邦存款保險公司(FDIC)接管。其92.5%的存款沒有保險，導致大量提款，最終導致銀行在兩天內倒閉。

將虧損和無保險資產加在一起，為矽谷銀行未承保存款戶擠兌提供了導火線。在針對所有美國銀行進行類似的模擬情境後發現，即使只有一半未獲承保的存款戶決定提款，也有近190家銀行面臨著對獲承保儲戶減值的潛在風險，可能有3000億元的承保存款面臨風險。

如果獲承保存款遭到擠兌，即使規模不大，也會有更多銀行面臨高風險。

總而言之，這些計算顯示，近期銀行資產價值的下降，大幅增加了美國銀行體系在未投保存款戶遭擠兌時的脆弱性。當Fed收緊貨幣政策時，可能會對長期資產價值產生重大負面影響，包括政府債券和抵押貸款債券。

這可能會給從事債限轉換操作的銀行造成損失，因為它們慣於用短期負債為長期資產提供融資。