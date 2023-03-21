我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連收免費Uber Eats吃到怕 洛杉磯居民懷疑動機

G7唯一未訪烏克蘭的領導人 日相岸田文雄秘訪基輔

研究：近190家銀行潛藏擠兌風險

財經新聞組／綜合報導
仍有許多銀行存款未投保。（路透）
仍有許多銀行存款未投保。（路透）

財經新聞組／綜合報導

南加大、西北大學、哥大和國家經濟研究局(NBER)針對近期利率上升對金融穩定和美國銀行資產的影響進行分析，結果顯示，美國銀行體系的資產市值比其計入到期貸款組合的帳面價值低上2兆元。

按市值計價的銀行資產平均低上10%，其中最低的五分之一的銀行資產更達20%。

研究顯示，無保險的債務資產是判斷這些損失是否會導致美國一些銀行資不抵債的關鍵。這與獲承保的存款戶不同，如果銀行倒閉，無保險的存款戶將失去部分存款，這可能會刺激擠兌現象。

最近倒閉的矽谷銀行就是一個活生生的例子。但其實有10%銀行的未實現虧損比矽谷銀行更大。矽谷銀行也不是資本狀況最差的銀行，有10%的銀行資本低於矽谷銀行。另一方面，矽谷銀行擁有不成比例的無保險資金，只有1%的銀行比它更高。

矽谷銀行在10日成為經濟大衰退以來最大的倒閉銀行，被聯邦存款保險公司(FDIC)接管。其92.5%的存款沒有保險，導致大量提款，最終導致銀行在兩天內倒閉。

將虧損和無保險資產加在一起，為矽谷銀行未承保存款戶擠兌提供了導火線。在針對所有美國銀行進行類似的模擬情境後發現，即使只有一半未獲承保的存款戶決定提款，也有近190家銀行面臨著對獲承保儲戶減值的潛在風險，可能有3000億元的承保存款面臨風險。

如果獲承保存款遭到擠兌，即使規模不大，也會有更多銀行面臨高風險。

總而言之，這些計算顯示，近期銀行資產價值的下降，大幅增加了美國銀行體系在未投保存款戶遭擠兌時的脆弱性。當Fed收緊貨幣政策時，可能會對長期資產價值產生重大負面影響，包括政府債券和抵押貸款債券。

這可能會給從事債限轉換操作的銀行造成損失，因為它們慣於用短期負債為長期資產提供融資。

矽谷銀行 保險 貸款

上一則

中國人行未調降貸款利率 連7月按兵不動 顯示官方認為房市已回暖

下一則

台灣外銷訂單連6黑 本月也不妙 統計處：Q2有望向上

延伸閱讀

Signature Bank找到買家 大部分資產賣給紐約社區銀行

Signature Bank找到買家 大部分資產賣給紐約社區銀行
德州人語／矽銀倒閉 敲響政治正確警鐘

德州人語／矽銀倒閉 敲響政治正確警鐘
矽谷銀行倒閉衝擊 中型銀行尋求當局保障存款

矽谷銀行倒閉衝擊 中型銀行尋求當局保障存款
羨慕矽銀儲戶 河南村鎮銀行受害者放氣球抗議

羨慕矽銀儲戶 河南村鎮銀行受害者放氣球抗議

熱門新聞

選擇在銀行定存現在反而成為顯學。（路透）

定存利率逾5% 存戶搶進場

2023-03-16 02:00
貝萊德執行長芬克。美聯社

貝萊德CEO：SVB觸發滾動危機 下波倒下的是這些業者

2023-03-15 12:15
瑞信集團規模173億美元的AT1債券資產將被完全減記，「淪為壁紙」。（路透）

170億美元慘淪壁紙的瑞信AT1債券是什麼？Q&A一次看懂

2023-03-19 22:38
「末日博士」羅比尼，認為以某些標準來看，瑞士信貸可能大到不能倒，也可能大到不能救。路透

末日博士羅比尼：瑞士信貸可能大到不能救

2023-03-15 11:22
亞馬遜將再裁員9,000人，影響雲端運算、人資、廣告和Twitch直播串流事業。 (路透)

亞馬遜將再裁逾9000人 影響雲端運算、Twitch直播事業

2023-03-20 11:08
11家銀行已將300億美元存入第一共和銀行。(路透)

11家銀行共出手300億元 救援第一共和銀行

2023-03-16 16:22

超人氣

更多 >
出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了
業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻

12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻
普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領