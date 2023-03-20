匹克球竄紅 噪音令人抓狂 數十城鎮聯合抵制

「匹克球」是結合了羽球、網球與乒乓球特色的一種球拍型運動。(Getty Images)

拜疫情 之賜，結合羽毛球、網球、乒乓球的匹克球(pickleball)竄紅，已成全美發展最快的運動，尤其受中老年人歡迎，打起球來會發出啪啪聲響，打球的人聽了過癮，旁人聽久了抓狂。

因此，近來數十個城鎮的屋主團體和居民聯合起來限制匹克球運動、阻止新球場開發；他們散發請願書、提起訴訟、甚至到議會和市政廳會議上發聲，試圖減緩匹克球狂潮蔓延。

「體育健身 業協會」(Sports & Fitness Industry Association)數據顯示，截至 2022年，玩匹克球的人數三年內大增 159%、達890萬人。

社交利器 噪音生厭

匹克球風四起為公立公園和休閒娛樂管理部門帶來困擾，退休 社區和鄉村俱樂部在為匹克球玩家打造空間時面臨挑戰。

匹克球和網球很像，但在同樣大小的網球場裡可讓更多人一起打，擊球次數比網球頻繁、而且更具有社交性質，打起球來人們高聲談笑喊叫，聲勢和音量更大。

麻州法爾茅斯(Falmouth)居民馬斯楚安尼(Rob Mastroianni)因為休閒娛樂管理部門在距離他家350呎興建匹克球場而賣房搬家，當地是住宅區；他去年終於忍不住，和一群鄰居向當地分區上訴委員會提起訴訟，稱匹克球場違反該地區有關「禁止日常有害和生厭噪音」的規章，訴訟稱，人們玩球時的噪音嚴重影響(居民)在家的安靜祥和享受。提訴者爭取到臨時禁令，法院目前關閉。

馬斯楚安尼說，訴求反對匹克球不是件容易的事，但這項運動確實對鄰居造成身心問題。

維州設限 每周3天

維吉尼亞州維也納市一位居民寫信給城鎮公園部門，提到一周7天、每天12小時持續啪啪打球聲會把人逼瘋，他說：「因為匹克球，我們再也無法使用戶外空間、打開窗戶。」該市2月在地方法庭表決，將打球日限制為每周3天。

網球玩家也因為打匹克球的人佔用場地而不高興，網球業已表態並與公園、休閒娛樂管理機構及其他單位協商，以確保匹克球不會影響網球人口，根據美國網球協會(United States Tennis Association ，USTA)，2019至2022年間，全美網球人口成長33%。

推特用戶Martina Navratilova去年發表推文說，既然匹克球如此大受歡迎，讓他們蓋自己的球場吧。

美國網球協會已發布指南，確保網球、匹克球這兩大運動和平共存；該協會執行長莫里斯(Craig Morris)說，理想世界裡，網球和匹克球各有自己的空間。

有些家長全力反對，因為玩匹克球的人越來越多，孩子在公園裡玩耍的空間變小。

紐約市一份載有3000多人簽名的請願書要求當地操場禁止匹克球，因為打匹克球的人每天無止盡湧入操場，孩子們被排擠在外，許多人索性完全不去那裡。

疫情助長 球星加持

事實上，早在1965年就有匹克球，只不過最近才大紅大紫。

一開始，這項運動贏得退休族群青睞，匹克球的球速比網球慢、球場面積是網球場的一半，而且規則簡單，各年齡層都能接受。

疫情期間，人們尋求安全、保有社交距離的戶外運動，匹克球大受歡迎，足球名星布雷迪(Tom Brady)加持、社群媒體關注更讓這項球類運動如虎添翼，健身房、公園甚至為了迎合熱絡需求興建匹克球場。

這項運動可單打或雙打、可在室內打或室外長寬各20呎和44呎的場地打，一方得到11分時球賽結束。

隨著匹克球運動興盛，球場增加；根據美國匹克球協會(USA Pickleball)，截至2022年底，全美有1萬1000個匹克球場地，平均每個月約增加130處。

擊球高音 旁人不愛

匹克球運動使用一種塑料洞洞球(perforated ball)，比酷似棒球的威浮球(wiffle ball)稍微重一些，球拍則採用木製或複合材料，大約是乒乓球拍的兩倍。

打匹克球的人聽到拍打塑料球時發出的啪啪聲很過癮，但旁人聽久了會抓狂。

訓練有素的匹克球裁判和狂熱球員烏內蒂奇(Bob Unetich)成立諮詢公司Pickleball Sound Mitigation，專為市政當局、俱樂部和心煩意亂的居民提供降低匹克球噪音的建議，他認為建造匹克球場時必須考量聲響，一旦好幾組人同時打匹克球，真的很吵，球和球拍越便宜，聲音越大。

烏內蒂奇說，匹克球擊球的「音高」也比帶線網球拍與軟網球相撞時的聲響更令人生厭。

即使是既有的匹克球場該想辦法降低噪音干擾，烏內蒂奇說，如果球場離住宅區很近，應該用障礙物阻擋聲音、強制使用低音量球拍和球、或者打球時間。