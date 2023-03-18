微軟旗艦軟體 導入ChatGPT

微軟宣布將在旗下365生產力套裝工具與服務，全面導入人工智慧（AI）技術「Copilot」。（美聯社）

微軟 持續推展人工智慧（AI ）革命，將把ChatGPT背後的生成式AI功能，應用在旗下365生產力套裝工具與服務，未來幾個月Excel、Word和Outlook等辦公軟體產品，將全面導入AI技術「Copilot」，協助用戶生成文件、電子郵件及簡報等內容。

微軟表示，「Copilot」功能將與自家365應用程式（App ）一同運行，功能較像助理，在側邊攔擔任聊天機器人的角色，讓用戶「召喚」使用，允許用戶在Word文字App根據其他檔案起草內容，用戶能夠自由編輯文字內容。Copilot背後技術為來自ChatGPT的升級版。

用戶也能在PowerPoint簡報App，用「Copilot」製作動畫投影片；在Excel試算App中，能協助用戶使用PivotTables等功能，立刻製作出SWOT分析。用戶也能召喚「Copilot」提供接下來Teams會議的資訊、生成會議文字紀錄等。在Outlook，用戶能減少刪除和回應電郵的時間，甚至還能起草回信。

微軟說，已和20家「特定」企業進行測試，但未提供進一步細節；這款套裝產品將「高階」定價，只是也未討論細節。

執行長納德拉說，這款「設計用來掃除我們每日瑣事的強力共同駕駛功能，下一代AI將釋出新一波生產力成長」。這也凸顯微軟要用AI搶攻企業市場的企圖心。

瑞信預估，假設微軟現有的3.7億名商用微軟365客戶，都使用AI強化版的套裝App，未來五年將帶來149億美元營收，假設微軟推出降級版的新功能，更廣泛收費，會再額外帶來187億美元。

不過，各界肯定也會擔心微軟AI模型的創新速度與精確度，特別是用戶未來幾個月將投入商業數據使用。科技網站The Verge指出，微軟最近裁撤AI組織內的倫理與社會團隊，而這個團隊負責點出其軟體與服務採用OpenAI語言模型可能出現的風險。

華爾街日報（WSJ）分析，AI軟體將能革新Office應用程式，但失敗的代價更加高昂。顧能的數據顯示，截至2021年底，微軟掌控超過85%的商用辦公室App市場，Visible Alpha的估算顯示，微軟365在2021年帶入將近410億美元營收，比許多大型軟體業者的全年營收還高，如果AI功能出錯，生成不正確的資訊，將難以承擔代價。

WSJ也指出，下一個問題是微軟的企業客戶是否願意埋單，企業正因經濟放緩而面臨縮減成本壓力，因此微軟在即將公布價格與授權細節時，必須妥善找到平衡。