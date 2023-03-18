市場仍信心不足 道指跌近400點

由於持續對美國銀行業狀況感到擔憂，投資 人拋售First Republic和其他銀行股，美股大跌。

道瓊工業平均指數 下跌384.57點或1.19%收3萬1861.98點。史坦普500指數下跌43.64點或1.1%收3916.64點。那斯達克綜合指數下跌86.76點或0.74%收1萬1630.51點。

First Republic下跌32.8%，本周收跌近72%。這代表16日的反彈出現了轉變，當時一群銀行表示將向First Republic提供300億元存款，以代表對銀行體系的信心。17日的暴跌打壓了SPDR區域銀行業ETF，該基金收盤下跌5.99%，本周下跌14%。

瑞信在美上市股票下跌6.94%，全周下跌24%。該行將從瑞士央行借款至多500億瑞郎。

雖然17日收跌，史指本周仍上漲1.43%。那指上漲4.41%，因投資人在下周Fed政策會議前押注科技股和其他成長股。但道指本周跌入負值，下跌0.15%。

最近幾天投資人密切關注銀行股，擔心其他銀行股可能面臨與矽谷銀行 和Signature Bank相同的命運。在監管機構周末表示將支持兩家銀行的存款後，市場一直在對該行業的最新發展做出反應。

投資人期待Fed下周會議。交易員心中的問題是：面對銀行業困境重創市場，Fed是否會繼續升息1碼(25個基點)？