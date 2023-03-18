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金融股翻天覆地 分析師不動如山

財經新聞組／綜合報導

在歐美連續爆出銀行倒閉和流動性大減後，對於專門研究金融股的分析師來說，可能最好重新自我審視，整理一下對未來的觀點了。

因為現在似乎幾乎所有關注該領域的華爾街分析師都保持沉默，不敢做出本來很容易做出的決定，從而對數十支個股變得更加謹慎。

只要看看來自FactSet的最新數據，就能感受這種奇異的氛圍。

截至3月16日，在史坦普500指數的金融類股中，有92%的股票被評為買入或持有，其餘評級為賣出。坦白說，即使矽谷銀行、First Republic和Signature Bank出現倒閉和大跌，加上瑞士信貸日漸增加的壓力，但分析師仍然十分「投入」；用華爾街的術語來說：非常有「建設性」。

再用另一種方式來說明：史指金融類股有48%的股票被評為買入，44%被評為持有，8%被評為賣出。即使銀行業危機不斷，但自2月28日以來，具有買入評級金融股的比例僅下降了4個百分點。

從觀點來看，KBW銀行ETF上個月下跌25%，而史指同期下跌5%。

分析師看多金融類股的立場幾乎與未處於危機模式的工業類股一樣。史指中的工業類股有49%的股票被評為買入。

更進一步來說，分析師對金融類股的預估是第一季財報營收將同比強勁成長9.4%，這個在3月31日結束的當季必然納入當前危機的影響。如果真的預估已納入受到打擊的影響，FactSet指出，金融業的預估營收成長率將是史指所有類股中增速最快的。

總而言之：如果分析師不挺身而出改變他們對金融股的看法，最後倒楣一定會是客戶。（財經新聞組）

分析師 股票 營收

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