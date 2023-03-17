貝萊德ECO：退休是全球經濟面臨的「沉默危機」

貝萊德執行長芬克在其年度信函說，退休是全球經濟面臨的一場「沉默危機」。（路透）

貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）說，退休 是全球經濟所面臨的一場「沉默危機」，因為壽命延長使退休人員的住房和醫療保健費用上漲等問題，令人望而生懼。在矽谷銀行（SVB）倒閉及瑞士信貸爆雷引發金融動盪之際，他強調，「成功的長期投資 需要對金融體系的信賴以及對明天會更好的基本信念」。

這位管理8.6兆美元資金的公司創辦人在其備受關注的年度信函說：「為退休等財務目標進行投資，是一種充滿希望和樂觀的行為，展現出一種長遠眼光、以及對金融機構與市場誠信的信念。」

芬克說，引發退休危機的問題包括歐洲、北美、中國和日本的人口壽命延長和出生率下降所造成的高齡化社會。 例如，美國每天有10,000人年滿65歲。

芬克說：「未來，這對這些市場都會有深遠的影響，將導致工作人口減少，並造成所得成長趨緩甚至下降。」

另一個挑戰是，了解為何有些人可以有效為退休儲蓄 和投資，其他人則不能，即使在較富裕的國家也是如此。他說：「在一些國家，人們實際上過度儲蓄，投資卻是不足。如果他們將錢存在銀行而非投資於市場，將不會產生有尊嚴退休所需要的報酬。」

他強調：「為能舒適退休，人們需要把數十年積蓄拿出來投資，並利用資本市場成長帶來的長期報酬率。」「為退休等目標進行長期投資，則需要信賴和樂觀。」

芬克說：「長期投資需要對金融體系的信任，以及對明天會比今天更好的基本信念。我們今天需要領導者，他們會給人們理由抱持希望，他們能闡明對更光明未來的願景。而且，我們需要能激發信任的機構。」

芬克指出了一些削弱信心的問題，例如對經濟安全的恐懼、對下一代將繼承何種樣貌世界的恐懼，以及對經濟和政治局勢將如何形塑未來的恐懼。

他說，當人們害怕時，他們可能會存錢，但除非他們對未來抱有希望，並相信金融和監管機構，否則他們不會投資。

芬克強調：「但我仍是一位樂觀主義者。世界曾經面臨過重大危機。我們透過面對問題、想像更美好未來、建立聯繫，以及推動創新來度過難關。我們今天也需要這樣做。身為領導者，我們的工作是向人們展示如何在挑戰中看到可以抓住的機會。」