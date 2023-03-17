現金短缺 維珍軌道停工裁員

理查布蘭森(Richard Branson)擁有的維珍軌道公司(Virgin Orbit)表示，在現金短缺迫使這家衛星發射公司自16日開始暫停營運後，正在探索戰略機會，並正在就潛在資金進行談判。該公司預計停工將持續到3月21日。據了解該公司還解雇了幾乎所有員工。

在美國史上第二家大型銀行倒閉一周後，財長葉倫告訴參議院財政委員會，美國的銀行體系「仍然穩健」，儲戶可以對他們的存款感到「安心」。在政府決定接管兩家倒閉的地區性銀行，並確保投保資金無虞後，葉倫是第一位而面對國會議員的拜登政府官員。

被瑞信掃到 小型銀行再承壓

First Republic和其他幾家地區性銀行的股票再次承壓，因為瑞士央行支持瑞士信貸的舉措，幾乎無法平息人們對美國更多中型銀行倒閉的擔憂。雖然傳出First Republic正在評估各種選項，包括可能的出售，但分析師表示，在壓力下出售對股東來說可能不會是一筆好交易。

亞馬遜 要法院駁回歐盟 上訴

亞馬遜表示，歐盟令其向盧森堡支付約2.5億歐元補繳稅款的決定，只是依賴「人氣可用」而且沒有根據，因此它正試圖說服歐洲最高法院駁回歐盟監管機構的上訴。歐盟執委會在2017年判決表示，盧森堡稅收規定允許亞馬遜將獲利免稅地轉帳給一家控股公司，形同國家補助。

新屋開工與建築許可均反彈

單戶住宅建築和未來建築許可在2月出現反彈，讓人對房市受到高房貸利率打擊後可能正在止穩產生希望。商務部表示，占新屋建築大部分的單戶住宅開工率經季節性因素調整後年增83萬套，成長1.1%。建築許可增加7.6%，達到77.7萬套；之前已連續11個月下降。

首申失業金19.2萬 大減2萬

勞工部表示，截至3月11日當周經調整後初領失業金人數19.2萬人，低於預期的20.5萬人，較上周修正後的21.2萬人減少2萬人，為去年7月來最大減幅；4周移動平均值19.65萬人。有一周時間落差的持續申領人數168.4萬人，低於預期的171.5萬人；4周移動平均值167.65萬人。