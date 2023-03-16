我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中國機票翻漲近一倍

風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

中小銀行失血 大銀行收漁利

財經新聞組／綜合報導

矽谷銀行破產後，不少中小型區域銀行也面臨客戶的信任危機，而大型銀行正從中「漁翁得利」。

華爾街商業銀行巨頭美國商銀在短短幾天內吸收了超過150億元的新存款。在3月3家規模較小的銀行倒閉打擊了人們對地區性銀行安全性的信心後，美國商銀、摩根大通、花旗集團和富國銀行這四家號稱「大到不能倒」的大型商業銀行，成為這次危機中的最大贏家，據傳吸納近百億元規模的新存款，不過具體數字並未披露。

知情人士表示，大量存款從矽谷銀行和其他地區性銀行向大型銀行轉移，這股趨勢從上周開始加速，本周也仍在持續。客戶擔心危機蔓延，紛紛在這些「大到不能倒」的商業銀行尋求存款庇護。

矽谷銀行10日被美國政府接管，為金融危機以來規模最大的銀行倒閉案，大量存款戶擠兌出逃是導火線，並在全球金融體系引發劇烈衝擊。它還迫使拜登政府和Fed推出非常規新措施，以強化人們對銀行體系的信心。

知情人士還表示，大型銀行正加快開戶流程。摩根大通、花旗集團和其他大型金融機構正採取額外措施加快正常的開戶或轉帳流程，以滿足那些希望快速轉移存款的客戶。幾家銀行已將大量員工重新配置到與開戶相關的崗位上。

不過，這些大型銀行均不願公開證實傳言。銀行高管私下表示，這些大型銀行目前行事謹慎，因為不想被外界指責為利用當前的局面「漁翁得利」。

一般來說，分析師們將華爾街六大銀行視為「大到不能倒」。不過，當金融市場出現動盪時，分析師們也往往密切留意那些市值超過百億的商業銀行動向，它們與「大到不能倒」的銀行交易關聯性非常強，通常牽一髮動全身。（財經新聞組）

矽谷銀行 華爾街 摩根大通

上一則

貝萊德CEO預警 金融業仍有風險

下一則

日本春鬥 談出30年最大加薪

延伸閱讀

FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保

FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保
SVB倒閉連前CEO也看傻眼 考克斯：走錯這步鑄下大錯

SVB倒閉連前CEO也看傻眼 考克斯：走錯這步鑄下大錯
日本銀行業會不會步上SVB後塵 日財相說不會

日本銀行業會不會步上SVB後塵 日財相說不會
矽谷銀行倒閉／4次轉帳失敗 華人創業者排隊取出數百萬

矽谷銀行倒閉／4次轉帳失敗 華人創業者排隊取出數百萬

熱門新聞

圖為10日民眾在加州矽谷銀行入口處看張貼的公告。美聯社

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

2023-03-10 16:02
財長葉倫。(Getty Images)

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

2023-03-12 11:27
SVB金融集團執行長貝克（Greg Becker） 。（ 路透）

引爆金融地雷的矽谷銀行 掌門人何許人也？

2023-03-12 15:45
美國矽谷銀行9日宣布因投資組合虧損而要出售股票，竟引發創投界大恐慌，甚至拖累美國到亞洲與歐洲的銀行股和股市大盤。 （路透）

拖累美亞歐銀行股的矽谷銀行 到底發生何事？

2023-03-10 07:26
貝萊德執行長芬克。美聯社

貝萊德CEO：SVB觸發滾動危機 下波倒下的是這些業者

2023-03-15 12:15
矽谷銀行（SVB）驚傳需賣股籌資，加上專營加密幣業務的Silvergate銀行突然關門，導致全球金融股重挫，也使市場人士擔憂這是否是更大問題的開端。 （路透）

美銀行股重挫 市場擔憂這只是重大問題的開始

2023-03-10 08:38

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半