中小銀行失血 大銀行收漁利

在矽谷銀行 破產後，不少中小型區域銀行也面臨客戶的信任危機，而大型銀行正從中「漁翁得利」。

華爾街 商業銀行巨頭美國商銀在短短幾天內吸收了超過150億元的新存款。在3月3家規模較小的銀行倒閉打擊了人們對地區性銀行安全性的信心後，美國商銀、摩根大通 、花旗集團和富國銀行這四家號稱「大到不能倒」的大型商業銀行，成為這次危機中的最大贏家，據傳吸納近百億元規模的新存款，不過具體數字並未披露。

知情人士表示，大量存款從矽谷銀行和其他地區性銀行向大型銀行轉移，這股趨勢從上周開始加速，本周也仍在持續。客戶擔心危機蔓延，紛紛在這些「大到不能倒」的商業銀行尋求存款庇護。

矽谷銀行10日被美國政府接管，為金融危機以來規模最大的銀行倒閉案，大量存款戶擠兌出逃是導火線，並在全球金融體系引發劇烈衝擊。它還迫使拜登政府和Fed推出非常規新措施，以強化人們對銀行體系的信心。

知情人士還表示，大型銀行正加快開戶流程。摩根大通、花旗集團和其他大型金融機構正採取額外措施加快正常的開戶或轉帳流程，以滿足那些希望快速轉移存款的客戶。幾家銀行已將大量員工重新配置到與開戶相關的崗位上。

不過，這些大型銀行均不願公開證實傳言。銀行高管私下表示，這些大型銀行目前行事謹慎，因為不想被外界指責為利用當前的局面「漁翁得利」。

一般來說，分析師們將華爾街六大銀行視為「大到不能倒」。不過，當金融市場出現動盪時，分析師們也往往密切留意那些市值超過百億的商業銀行動向，它們與「大到不能倒」的銀行交易關聯性非常強，通常牽一髮動全身。（財經新聞組）