2月NFIB小企信心略改善

最新調查顯示，美國小企業信心在2月進一步改善，但許多企業主仍然難以找到工人。全國獨立企業聯合會(NFIB)的小企業樂觀指數 上月上升0.6點至90.9。但仍連續第14個月低於49年平均水平98。47%的業主表示職位空缺難以填補，較1月上升2個百分點，技能和非技能職位的工人都短缺。

垃圾債券 利差 5個月最大

在垃圾債券市場中常作為指標準的洲際交易所(ICE)美國商銀高收益指數殖利率利差，自10月以來首次上漲超過500個基點。該指數的期權調整價差(OAS)從10日的461個基點擴大42個基點至13日晚間的503個基點。為2020年6月疫情 初期以來的最大單日漲幅。

西南航空誓言冬季提高員額

西南航空將增加冬季人員和設備，以避免再度出現去年底假期大規模取消航班的情況；當時讓該公司損失數百萬美元，並讓數萬名旅客滯留。該公司預計第1季將持續虧損，其中去年假日混亂的衝擊高達3.5億元。西南航空在2022年最後10天取消了1.6萬多個航班，招致華府批評。

傳波音787獲沙國121架訂單

消息人士透露，航空巨頭波音已自兩家沙烏地阿拉伯航空公司—國有的沙烏地阿拉伯航空公司和新成立的本土航空業者利雅得航空公司，獲得高達121架787架飛機的訂單。其中78架被視為確定訂單，而43架飛機是未來的增購選擇權。以787約3.38億元標價計算，交易價值估計可達400億元。

藥商大降美胰島素價格75%

丹麥製藥商諾和諾德(Novo Nordisk)宣布，自2024年1月1日起，將把美國幾種胰島素藥物的標價調降多達75%。這是跟進美國製藥商禮來公司(Eli Lilly)的決定；禮來最近表示將從今年第4季開始將其最常用處方胰島素產品的標價調降70%。

NLRB令埃克森回補401k款

國家勞工關係委員會(NLRB)的行政法官下令，埃克森美孚須補償兩家煉油廠1800名員工在2020年和2021年暫停提撥401K計畫供款期間的全部損失。埃克森美孚在2020年10月1日至2021年10月1日期間暫停對所有員工的配合款，以在因新冠疫情導致燃料需求低迷而承受嚴重財務損失之下節省支出。