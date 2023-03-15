銀行跌深反彈 道指止連5跌

美股上漲，因投資 人看好矽谷銀行 和Signature銀行關閉所蔓延的風險得以控制。

道瓊工業平均指數 收盤上漲336.26點或1.06%至3萬2155.4點，結束連續5天的下跌。史坦普500指數上漲64.8點或1.68%收3920.56點。那斯達克綜合指數上漲239.31點或2.14%收1萬1428.15點。

投資人買進銀行股的熱情在尾盤雖失去一些動力，但許多個股仍收漲，代表連續兩個交易日的大幅拋售出現轉機，因為投資人越來越相信這些個股不會遭到與矽谷銀行和Signature銀行相同的命運。監管機構12日表示，已制訂一項計畫來支持這兩家銀行的所有存款戶。

SPDR標普區域銀行業ETF(KRE)上漲2%，在前一天下跌12%後收復部分跌幅。First Republic Bank在13日收盤下跌近62%後暴漲26.98%。KeyCorp在下跌27%後出現反彈，上漲6.94%。

上漲的不只金融類股，史指的11個類股全部走升。由於傳出俄羅斯戰鬥機在黑海擊落美國無人機的消息，股市在尾盤回吐部分漲幅。

交易員還關注最新的通膨數據。2月消費者物價指數(CPI)較1月上漲0.4%，年增6%，都符合《道瓊》的普遍預期。剔除波動較大的食品和能源價格的「核心」CPI環比增幅略高於預期的0.5%，而5.5%的同比增幅符合預期。