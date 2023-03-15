我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「砸碎玻璃門 直奔保險櫃」每家作案2分鐘 2嫌連盜南加橙縣7餐廳

矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

銀行跌深反彈 道指止連5跌

財經新聞組／綜合報導

美股上漲，因投資人看好矽谷銀行和Signature銀行關閉所蔓延的風險得以控制。

道瓊工業平均指數收盤上漲336.26點或1.06%至3萬2155.4點，結束連續5天的下跌。史坦普500指數上漲64.8點或1.68%收3920.56點。那斯達克綜合指數上漲239.31點或2.14%收1萬1428.15點。

投資人買進銀行股的熱情在尾盤雖失去一些動力，但許多個股仍收漲，代表連續兩個交易日的大幅拋售出現轉機，因為投資人越來越相信這些個股不會遭到與矽谷銀行和Signature銀行相同的命運。監管機構12日表示，已制訂一項計畫來支持這兩家銀行的所有存款戶。

SPDR標普區域銀行業ETF(KRE)上漲2%，在前一天下跌12%後收復部分跌幅。First Republic Bank在13日收盤下跌近62%後暴漲26.98%。KeyCorp在下跌27%後出現反彈，上漲6.94%。

上漲的不只金融類股，史指的11個類股全部走升。由於傳出俄羅斯戰鬥機在黑海擊落美國無人機的消息，股市在尾盤回吐部分漲幅。

交易員還關注最新的通膨數據。2月消費者物價指數(CPI)較1月上漲0.4%，年增6%，都符合《道瓊》的普遍預期。剔除波動較大的食品和能源價格的「核心」CPI環比增幅略高於預期的0.5%，而5.5%的同比增幅符合預期。

指數 矽谷銀行 投資

上一則

油價、餌料漲 緬因州龍蝦今年收成差

下一則

美債殖利率走升 高股利個股失寵

延伸閱讀

美股道瓊漲460點 銀行股反彈

美股道瓊漲460點 銀行股反彈
2月CPI符合預期 美股期指應聲上漲約1%

2月CPI符合預期 美股期指應聲上漲約1%
抱現金勝過買股？美散戶改買定存、貨幣市場基金

抱現金勝過買股？美散戶改買定存、貨幣市場基金
救助力道有限 道指連跌五日

救助力道有限 道指連跌五日

熱門新聞

圖為10日民眾在加州矽谷銀行入口處看張貼的公告。美聯社

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

2023-03-10 16:02
財長葉倫。(Getty Images)

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

2023-03-12 11:27
SVB金融集團執行長貝克（Greg Becker） 。（ 路透）

引爆金融地雷的矽谷銀行 掌門人何許人也？

2023-03-12 15:45
美國矽谷銀行9日宣布因投資組合虧損而要出售股票，竟引發創投界大恐慌，甚至拖累美國到亞洲與歐洲的銀行股和股市大盤。 （路透）

拖累美亞歐銀行股的矽谷銀行 到底發生何事？

2023-03-10 07:26
矽谷銀行（SVB）驚傳需賣股籌資，加上專營加密幣業務的Silvergate銀行突然關門，導致全球金融股重挫，也使市場人士擔憂這是否是更大問題的開端。 （路透）

美銀行股重挫 市場擔憂這只是重大問題的開始

2023-03-10 08:38
歌爾聲學表示，負責越南業務的副董事長吉永和良已去職。 （取材自微博）

太誠實惹禍？曾說蘋果供應鏈正移出中國 歌爾副董去職

2023-03-09 04:52

超人氣

更多 >
俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽
遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變

遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變
山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」
「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立

「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立
中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」