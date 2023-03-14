SVB倒閉 專家讚監管機構反應

矽谷銀行 (SVB)倒閉後短短48小時內，FDIC迅速出手接管，Fed推出BTFP救助工具，財政部 為其提供援助資金，存款戶在矽谷銀行的存款得到保障。

隨著恐慌情緒的蔓延，投資人還是擔心一場類似2008年的全球性金融危機可能已經來臨。

但前橋水基金成員、基金公司Unlimited Funds聯合創始人艾略特(Bob Elliott)認為，這種擔憂可能沒有必要。

他推文表示，Fed、FDIC以及財政部採取的大規模支持措施應能阻止擠兌再次發生，存款人受到「全方位」保護。

他認為，防止危機重現的最佳措施是迅速採取大規模的行動。雖然這可能超過阻止恐慌蔓延的實際需要，但「火災發生時不該就節約用水問題討價還價」。

艾略特表示：「所有監管機構為所有儲戶提供擔保，有效地消除了規模較小、監管不那麼嚴格的銀行發生擠兌的風險。」

他指出Fed新推出的流動性計畫以票面價值為所有證券 提供一年期貸款，這進一步提高了安全性；也就是如果銀行遭遇擠兌，它們可以槓桿操作證券以獲得流動性。

現在，對於任何一家銀行而言，只要對抗擠兌的優質流動資產到位，就能將這些資產變現，不管按市值計價如何。雖然可能在淨息差(net interest margin)上吃虧，但對於部分價值的流動性來說，這只是一個小小的代價。

總體而言，艾略特認為監管機構這次採取的措施「相當不錯」，能夠避免引發系統性恐慌。雖然這可能遠遠超過了阻止恐慌的實際需要，但當前形勢緊急，大規模的舉措可能起到立竿見影的效果，隨後針對事態的演變進行更有針對性的調整。