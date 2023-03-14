我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

大摩分析師力勸：抓緊一切反彈機會賣掉美股

SVB倒閉 專家讚監管機構反應

財經新聞組／綜合報導

矽谷銀行(SVB)倒閉後短短48小時內，FDIC迅速出手接管，Fed推出BTFP救助工具，財政部為其提供援助資金，存款戶在矽谷銀行的存款得到保障。

隨著恐慌情緒的蔓延，投資人還是擔心一場類似2008年的全球性金融危機可能已經來臨。

但前橋水基金成員、基金公司Unlimited Funds聯合創始人艾略特(Bob Elliott)認為，這種擔憂可能沒有必要。

他推文表示，Fed、FDIC以及財政部採取的大規模支持措施應能阻止擠兌再次發生，存款人受到「全方位」保護。

他認為，防止危機重現的最佳措施是迅速採取大規模的行動。雖然這可能超過阻止恐慌蔓延的實際需要，但「火災發生時不該就節約用水問題討價還價」。

艾略特表示：「所有監管機構為所有儲戶提供擔保，有效地消除了規模較小、監管不那麼嚴格的銀行發生擠兌的風險。」

他指出Fed新推出的流動性計畫以票面價值為所有證券提供一年期貸款，這進一步提高了安全性；也就是如果銀行遭遇擠兌，它們可以槓桿操作證券以獲得流動性。

現在，對於任何一家銀行而言，只要對抗擠兌的優質流動資產到位，就能將這些資產變現，不管按市值計價如何。雖然可能在淨息差(net interest margin)上吃虧，但對於部分價值的流動性來說，這只是一個小小的代價。

總體而言，艾略特認為監管機構這次採取的措施「相當不錯」，能夠避免引發系統性恐慌。雖然這可能遠遠超過了阻止恐慌的實際需要，但當前形勢緊急，大規模的舉措可能起到立竿見影的效果，隨後針對事態的演變進行更有針對性的調整。

矽谷銀行 財政部 證券

上一則

大摩分析師力勸：抓緊一切反彈機會賣掉美股

下一則

春假搭機出遊 荷包壓力大

延伸閱讀

Signature銀行關閉 南加五分行儲戶可領回所有存款

Signature銀行關閉 南加五分行儲戶可領回所有存款
超級富豪警告 13日恐爆擠兌 經濟崩盤

超級富豪警告 13日恐爆擠兌 經濟崩盤
矽谷銀風暴 衝擊全球新創圈

矽谷銀風暴 衝擊全球新創圈
阻危機擴大 矽銀所有儲戶存款 可全額領回

阻危機擴大 矽銀所有儲戶存款 可全額領回

熱門新聞

圖為10日民眾在加州矽谷銀行入口處看張貼的公告。美聯社

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

2023-03-10 16:02
財長葉倫。(Getty Images)

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

2023-03-12 11:27
SVB金融集團執行長貝克（Greg Becker） 。（ 路透）

引爆金融地雷的矽谷銀行 掌門人何許人也？

2023-03-12 15:45
美國矽谷銀行9日宣布因投資組合虧損而要出售股票，竟引發創投界大恐慌，甚至拖累美國到亞洲與歐洲的銀行股和股市大盤。 （路透）

拖累美亞歐銀行股的矽谷銀行 到底發生何事？

2023-03-10 07:26
矽谷銀行（SVB）驚傳需賣股籌資，加上專營加密幣業務的Silvergate銀行突然關門，導致全球金融股重挫，也使市場人士擔憂這是否是更大問題的開端。 （路透）

美銀行股重挫 市場擔憂這只是重大問題的開始

2023-03-10 08:38
歌爾聲學表示，負責越南業務的副董事長吉永和良已去職。 （取材自微博）

太誠實惹禍？曾說蘋果供應鏈正移出中國 歌爾副董去職

2023-03-09 04:52

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？
美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境
奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年
家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴

家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴