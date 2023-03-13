Fed下周決策 桑默斯說升1碼 野村喊降息並暫停量化緊縮

前美國財政部長桑默斯13日表示，聯準會下周召開決策會議時，升息1碼仍然合理。（路透）

前財政部長桑默斯說，以當下而言，考慮到戰勝通膨的重要性，聯準會 下周召開決策會議時將利率調高1碼仍然合理。但野村證券經濟學家預測，聯準會將降息 1碼，並停止縮減資產負債表。

桑默斯周一接受彭博電視採訪時表示，他的判斷是「如果聯準會不繼續專注於遏制通膨的目標」，並壓低到2%的目標範圍，將是一個嚴重的錯誤。 他說：「我的猜測仍然是，聯準會在下周會議上升息25個基點是合適的，儘管情況總是會有變化。」

聯準會將於21-22日舉行下一次政策會議。當被問及是否應該排除可能升息2碼時，桑默斯表示「現在不會放棄考慮任何東西」，儘管如果是在周一做出決定，50個基點「並不明智」。 他說，重要的是要看周二的消費者物價指數以及未來一周金融市場發展情況。

於此同時，三天內兩家銀行倒閉引發的金融動盪意味，聯準會認為必須推動的部分貨幣緊縮政策現在正在實施。他說：「當銀行緊張害怕—像現在一樣—就會減少放貸。我們必須觀察這會如何發展，我相信會有更多的金融餘震。」

同日，野村證券經濟學家Aichi Amemiya和Jacob Meyer則撰寫報告預測，「為了因應金融穩定風險，聯準會將降息。」他們也預測聯準會停止量化緊縮：「結束量化緊縮有助維持準備金比不那麼做更充足。」

雖然聯準會和其他監管機構合作，在周末宣布了包括保護存款安全等措施，提振外界對銀行體系的信心，但Amemiya和Meyer指出：「金融市場似乎認為這些政策行動還不夠，因為在撰寫本文時，美國金融類股持續下跌。」

他們說：「聯準會可能透過將合格抵押資產的範圍擴大，或允許更廣泛的借款人使用緊急貸款 的安排，來創建一種新的貸款工具。」

周一稍早，巴克萊經濟學家加入高盛集團和Natwest Markets的行列，預測聯準會在3月會議上會暫停緊縮行動。