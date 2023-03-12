引爆金融地雷的矽谷銀行 掌門人何許人也？

SVB金融集團執行長貝克（Greg Becker） 。（ 路透）

上周四，矽谷銀行 （SVB ）突然傳出深陷流動性危機，集團執行長貝克（Greg Becker）在當天下午與創投客戶通話，保證存在SVB的資金絕對安全，呼籲大家「保持冷靜」。但當天SVB集團股價繼續崩跌，收盤時跌幅達到60%，也拖累歐美銀行股與股市大盤狂瀉；再隔一天，這家銀行就被美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管。一家成立了40年的銀行，就這麼轟然倒下。

如今傳出，貝克在銀行倒閉不到兩周前，就已經先拋售約值360萬美元的公司股票 。彭博資訊報導，監管備案文件顯示，2月27日時，貝克賣出了12,451股SVB母公司矽谷銀行金融集團的股票，這是他一年多來首見售股行動。其實他早在1月26日便已提交出售股票的相關計畫。是湊巧，還是他早已嗅出不尋常？

在SVB的30年

路透報導，貝克30年前以貸款主管的職務進入SVB，在網路泡沫破滅的當時嶄露頭角，之後在2008年全球金融危機後引領這家聚焦新創公司的放款機構。他於2011年成為集團總裁兼執行長。

根據矽谷銀行的網站，貝克畢業於印第安納大學商學系，職涯一開始是在一家服務他所謂「傳統公司」的銀行工作。貝克2021年接受彭博資訊訪問時表示，當年他的主管跳槽到矽谷銀行工作後，他也就跟著投身矽谷銀行。

今年54歲的貝克形容，自己在矽谷銀行的前幾年歷經許多「跌宕起伏」，因為在1990年代末的科技寒冬時期，SVB同樣遭遇不少困難。

他說：「我們有虧損，那段時期對我們來說相當艱難···但我非常珍惜那段經歷，因為我從中學到許多關於銀行和貸款的知識。」

今年1月，貝克表示，經濟前景正在改善。他告訴CNBC：「我們很樂觀，因為我們的水晶球更清晰了。」儘管他預計公開市場會穩定下來，但也說「我們仍然認為上半年會有更多波動」。

在成為矽谷銀行金融集團總裁和CEO之前，貝克共同創辦了集團的投資部門SVB Capital。他還於2014至2017年間擔任矽谷領袖集團主席，並於 2016至2017年擔任美國商務部數位經濟顧問委員會的委員。他甚至還曾擔任舊金山聯邦準備銀行的董事會成員，不過該行的發言人表示，他已於上周五離開舊金山聯準銀董事會。

閒暇之餘，貝克愛騎自行車，育有五名成年子女。

矽谷銀行的官網形容，貝克是「創新經濟的支持者」。在去年12月為BBC拍攝的一段影片中，貝克表示他對求職者的建議是，應在程式設計和專案管理等領域建立與創新經濟相關的技能。

他說：「如果你具有這類技能且所處族群代表性不足，那麼你真的是前途無量。」

危機倒數前

SVB已於上周五遭主管機關接管，成為金融危機以來美國最大的銀行破產案。就在24小時前，貝克還親自給客戶打電話，保證他們在SVB的資金安全無虞。

上周五當天，貝克則是發送了一則影音訊息給員工，坦承在銀行倒閉前的48小時，情況「非常艱困」，「我帶著極其沉重的心情在這裡宣布這個消息。我無法想像你們當時在想什麼，擔心你們的工作和未來。」