桑默斯：SVB不構成系統風險 銀行業整併或有必要

前美國財政部長、哈佛大學教授桑默斯。（美聯社）

前美國財長桑默斯（Larry Summers）表示，矽谷銀行 金融集團（SVB Financial Group）被財務問題壓垮，應不至於對整個美國金融體系構成系統性風險，只要該銀行存款戶能獲得全額償付。

哈佛大學教授桑默斯10日接受彭博電視台「華爾街一周」節目訪問時說：「絕對重要的是，不論這件事如何解決，都必須把錢償付給存款戶，而且要全額償付。」

他表示，只要存款戶能拿回所有的錢，即使銀行的資產價值會蒙受一些風險，「我不認為這會演變成一個系統性風險來源--前提是要合理處理此事，而我有充分理由認為會這麼做。」

桑默斯在訪談中指出，SVB的問題出在「借入短期資金、放出長期貸款」，隨著利率走高，麻煩就愈陷愈深，存款水位「開始垮下來，先是因創投業和新創業界遭遇困境，然後因為存款戶開始警覺情況不妙」。

矽谷金融集團旗下子公司矽谷銀行（SVB）10日已被美國聯邦存款保險 公司（FDIC）關閉並接管。FDIC表示，已成立聖克拉拉存款保險國家銀行（DINB），並立即把SVB受保存款全部轉移至DINB，以保護存款已投保的存戶。FDIC說：「最遲在周一（3月13日）早晨，所有投保存戶都能完全取用受保存款。」

這個加州銀行控股公司傳出投資組合慘虧，於是採取行動強化資本，此利空消息導致過去兩天來SVB股價崩跌逾86%，靠創投業者資助的新創公司紛紛提領存款；該股10日早盤暫停交易。SVB風暴更掀起銀行類股賣壓，美歐大型銀行都受到波及。

桑默斯說：「就連美國大型銀行的股價都大幅波動。我認為，那或許有點反應過度。」他說，從最近的發展，看不出償付存款戶有任何問題。

SVB爆發危機，令人擔心銀行業者「融資成本」與「資產收益」錯配的問題。聯準會（Fed）過去一年來大幅提高利率，已迫使銀行業者付更多利息給存款戶，但他們持有的一些較長期資產收益率卻降低。

桑默斯說：「這些是監管當局必須檢視的問題。大致來說，銀行會計或許無法完全掌握與這種『借短貸長』型態相關的風險。」

桑默斯認為，最近的發展顯示，銀行業或許必須進行一波整併。那可能對主管當局構成考驗。他警告，當局可能犯的一種錯誤，是基於對產業集中的顧忌，而攔阻「本可促進金融穩定」的整併活動。