我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

桑默斯：SVB不構成系統風險 銀行業整併或有必要

美10大生活最貴城 加州占3個

桑默斯：SVB不構成系統風險 銀行業整併或有必要

編譯湯淑君／綜合外電
前美國財政部長、哈佛大學教授桑默斯。（美聯社）
前美國財政部長、哈佛大學教授桑默斯。（美聯社）

前美國財長桑默斯（Larry Summers）表示，矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）被財務問題壓垮，應不至於對整個美國金融體系構成系統性風險，只要該銀行存款戶能獲得全額償付。

哈佛大學教授桑默斯10日接受彭博電視台「華爾街一周」節目訪問時說：「絕對重要的是，不論這件事如何解決，都必須把錢償付給存款戶，而且要全額償付。」

他表示，只要存款戶能拿回所有的錢，即使銀行的資產價值會蒙受一些風險，「我不認為這會演變成一個系統性風險來源--前提是要合理處理此事，而我有充分理由認為會這麼做。」

桑默斯在訪談中指出，SVB的問題出在「借入短期資金、放出長期貸款」，隨著利率走高，麻煩就愈陷愈深，存款水位「開始垮下來，先是因創投業和新創業界遭遇困境，然後因為存款戶開始警覺情況不妙」。

矽谷金融集團旗下子公司矽谷銀行（SVB）10日已被美國聯邦存款保險公司（FDIC）關閉並接管。FDIC表示，已成立聖克拉拉存款保險國家銀行（DINB），並立即把SVB受保存款全部轉移至DINB，以保護存款已投保的存戶。FDIC說：「最遲在周一（3月13日）早晨，所有投保存戶都能完全取用受保存款。」

這個加州銀行控股公司傳出投資組合慘虧，於是採取行動強化資本，此利空消息導致過去兩天來SVB股價崩跌逾86%，靠創投業者資助的新創公司紛紛提領存款；該股10日早盤暫停交易。SVB風暴更掀起銀行類股賣壓，美歐大型銀行都受到波及。

桑默斯說：「就連美國大型銀行的股價都大幅波動。我認為，那或許有點反應過度。」他說，從最近的發展，看不出償付存款戶有任何問題。

SVB爆發危機，令人擔心銀行業者「融資成本」與「資產收益」錯配的問題。聯準會（Fed）過去一年來大幅提高利率，已迫使銀行業者付更多利息給存款戶，但他們持有的一些較長期資產收益率卻降低。

桑默斯說：「這些是監管當局必須檢視的問題。大致來說，銀行會計或許無法完全掌握與這種『借短貸長』型態相關的風險。」

桑默斯認為，最近的發展顯示，銀行業或許必須進行一波整併。那可能對主管當局構成考驗。他警告，當局可能犯的一種錯誤，是基於對產業集中的顧忌，而攔阻「本可促進金融穩定」的整併活動。

SVB 矽谷銀行 保險

上一則

通膨報告、SVB後續影響 將是決定美股下周漲跌關鍵

下一則

是否支持升息2碼？Fed鴿派高層態度轉為開放

延伸閱讀

通膨報告、SVB後續影響 將是決定美股下周漲跌關鍵

通膨報告、SVB後續影響 將是決定美股下周漲跌關鍵
FDIC擔保矽谷銀行每名客戶25萬保險 新戶3／13可用

FDIC擔保矽谷銀行每名客戶25萬保險 新戶3／13可用
Citi花旗銀行 獨家新春兔年優惠 將於3/31截止

Citi花旗銀行 獨家新春兔年優惠 將於3/31截止
矽谷銀行崩潰 存保接管 小型銀行風險升高

矽谷銀行崩潰 存保接管 小型銀行風險升高

熱門新聞

圖為10日民眾在加州矽谷銀行入口處看張貼的公告。美聯社

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

2023-03-10 16:02
「魔術橡皮擦」可一鍵P圖。(讀者提供)

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

2023-03-05 09:57
美國矽谷銀行9日宣布因投資組合虧損而要出售股票，竟引發創投界大恐慌，甚至拖累美國到亞洲與歐洲的銀行股和股市大盤。 （路透）

拖累美亞歐銀行股的矽谷銀行 到底發生何事？

2023-03-10 07:26
矽谷銀行（SVB）驚傳需賣股籌資，加上專營加密幣業務的Silvergate銀行突然關門，導致全球金融股重挫，也使市場人士擔憂這是否是更大問題的開端。 （路透）

美銀行股重挫 市場擔憂這只是重大問題的開始

2023-03-10 08:38
歌爾聲學表示，負責越南業務的副董事長吉永和良已去職。 （取材自微博）

太誠實惹禍？曾說蘋果供應鏈正移出中國 歌爾副董去職

2023-03-09 04:52
以科技業者為主要客戶的銀行矽谷銀行(SVB)在其債券投資組合出現虧損後倒閉，引發自全球金融危機以來最大的銀行倒閉風潮，並給銀行業帶來衝擊。圖為在加州的矽谷銀行。美聯社

SVB風潮擴大 道指連跌4天

2023-03-10 16:53

超人氣

更多 >
全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？
矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬
習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語