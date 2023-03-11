FAA放行波音787夢幻機交機

美國聯邦航空管理局(FAA)表示，波音最快可以在下周恢復其787夢幻機的交機工作；之前因數據分析問題導致這型廣體噴氣客機停止交機。FAA表示，波音已解決相關擔憂，可能會在下周恢復頒發適航證。波音則表示，已完成恢復向航空公司和其他客戶交機所需工作。

福特汽車 召回18輛電動皮卡

福特汽車召回18輛電動F-150 Lightning皮卡，該公司已確定這些皮卡可能存在電池缺陷，導致上個月一輛卡車起火。福特汽車表示，這次小規模召回針對的是已經交車給客戶和經銷商的車輛。它們由供應商SK On在喬治亞州的一家工廠用4周時間製造的生產不良電池組裝而成。

星巴克 工會促股東檢討公司

代表數千名美國分店咖啡師的星巴克工會敦促公司股東支持一項提案，要求對這家咖啡連鎖店的勞工行為進行獨立審查。星巴克工會致函投資人表示，「我們認為星巴克針對我們的反工會運動，違反了公司應尊重員工權利的承諾。」這項訴求也獲得股務代理公司的支持。

CMA調查蘋果期限延至5月

英國監管機構競爭與市場管理局(CMA)表示，針對蘋果公司應用程式開發人員條款和條件的分析與審查截止日期，將再延長至5月。CMA自2021年3月開始調查蘋果公司在英國的iOS和iPadOS設備上下載應用程式，評估蘋果公司在這方面是否具有主導地位。

福特西班牙廠裁員 1100人

福特汽車表示，將在其西班牙東部瓦倫西亞的車廠裁員1100人。發言人說，與工會達成共識的裁員，是該公司改變其歐洲汽車生產陣容的部分方案。該公司已決定停止在瓦倫西亞組裝Galaxy廂型車和S-Max旅行車。福特宣示在2030年前在西班牙開始生產電動車，但這一定會導致裁員。

FDA批准輝瑞偏頭痛鼻腔噴劑

食品和藥物管理局(FDA)批准輝瑞用於治療偏頭痛的鼻腔噴霧劑，使患者能夠獲得更快的選擇來治療頭痛。輝瑞去年以116億元收購Biohaven Pharmaceutical，將Zavzpret和其他包括Nurtec ODT在內的偏頭痛治療藥物納入其藥物組合中。