我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華醫馬里布豪宅二度出售 開價6800萬

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

鮑爾鷹調放軟 升息幅度未定

編譯葉亭均／綜合報導
聯準會主席鮑爾。（美聯社）
聯準會主席鮑爾。（美聯社）

聯準會（Fed）主席鮑爾8日出席美國聯邦眾議院聽證會時，重申前一天在參院說利率可能加速升且升更高等鷹派論調，但語調放軟，強調還沒決定3月的升息幅度，一切仍取決於即將出爐的就業和通膨數據，甚至還說明放慢升息腳步的好處，緩和他前一天的「鷹調」。

鮑爾8日出席眾院金融服務委員會時說，預定10日公布的2月就業報告、以及14日發布的2月消費者物價指數（CPI）報告，將形塑美東時間22日登場的政策會議，「我要強調，還沒對此（3月升息幅度）做成決定，但如果整體數據顯示有必要加快緊縮，我們準備加速升息步調」。

鮑爾7日出席參院銀行委員會時說，如果數據支持，準備在3月擴大升息幅度。他的最新言論和7日大致相同，但增加「強調還沒做成決定」這段話。

議員問到3月會議的預期結果時，鮑爾再次強調，「我們還沒就3月會議做出任何決定」，至於是否需要重啟大幅升息，將緊盯未來一周公布的就業和通膨數據。

鮑爾甚至提到放緩升息的好處。他說，經過一年的快速升息，經濟可能還在調整，因此還要等待更多數據出爐，「我們知道，放慢今年升息步調，是看到更多這些效果的方式之一」。

但他不忘重申：「通膨正在回落，但還是非常高...我們正在經歷的高通膨中，有一些部分很可能與非常吃緊的勞動力市場有關」。

議員也詢問Fed政策對經濟的影響，以及Fed不惜冒著引發經濟衰退風險也要抑制通膨等問題。鮑爾再度坦承，Fed起初認為通膨只是會自行消退的暫時性因素所造成，他也對就業市場的疫後復甦力道感到驚訝，「如果能重來一次，我們會知道如何應付」。

被問及是否會暫停升息以避免經濟衰退，鮑爾回答：「我不知道是否將暫停升息。這是個重大問題，我無法告訴你，因為我不知道所有事實。」

Fed同日公布褐皮書報告，顯示美國經濟今年初表現展現韌性，「整體經濟活動2023年初略有所上升」。

升息 鮑爾 就業

上一則

中國CPI走低 PPI連5月下跌 學者：通縮風險遠高於通膨

延伸閱讀

美股道瓊早盤上漲150點 上周初領失業金人數超預期

美股道瓊早盤上漲150點 上周初領失業金人數超預期
Fed本月會升息2碼嗎？克魯曼這麼看

Fed本月會升息2碼嗎？克魯曼這麼看
熱錢跑…台幣重貶1.96角 創逾3個月新低

熱錢跑…台幣重貶1.96角 創逾3個月新低
專家：Fed會升息直至經濟衰退

專家：Fed會升息直至經濟衰退

熱門新聞

「魔術橡皮擦」可一鍵P圖。(讀者提供)

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

2023-03-05 09:57
美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

2023-03-02 07:36
由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。(路透)

Fed官員放話 道指升341點

2023-03-02 17:01
歌爾聲學表示，負責越南業務的副董事長吉永和良已去職。 （取材自微博）

太誠實惹禍？曾說蘋果供應鏈正移出中國 歌爾副董去職

2023-03-09 04:52
南韓現代汽車2日在網站上開出400個技術職缺，卻吸引近20,000人來報名應徵，導致網站短暫當機。 （路透）

「夢幻工作」要400人來2萬 現代汽車網站被塞到當機

2023-03-03 04:54
人民幣看貶，中國企業正抱緊美元或進行外匯避險操作。(路透)

準備面對人民幣「破7」中企抱緊美元或進行避險

2023-03-05 22:22

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客