鮑爾鷹調放軟 升息幅度未定

聯準會主席鮑爾。（美聯社）

聯準會（Fed）主席鮑爾 8日出席美國聯邦眾議院聽證會時，重申前一天在參院說利率可能加速升且升更高等鷹派論調，但語調放軟，強調還沒決定3月的升息 幅度，一切仍取決於即將出爐的就業 和通膨數據，甚至還說明放慢升息腳步的好處，緩和他前一天的「鷹調」。

鮑爾8日出席眾院金融服務委員會時說，預定10日公布的2月就業報告、以及14日發布的2月消費者物價指數（CPI）報告，將形塑美東時間22日登場的政策會議，「我要強調，還沒對此（3月升息幅度）做成決定，但如果整體數據顯示有必要加快緊縮，我們準備加速升息步調」。

鮑爾7日出席參院銀行委員會時說，如果數據支持，準備在3月擴大升息幅度。他的最新言論和7日大致相同，但增加「強調還沒做成決定」這段話。

議員問到3月會議的預期結果時，鮑爾再次強調，「我們還沒就3月會議做出任何決定」，至於是否需要重啟大幅升息，將緊盯未來一周公布的就業和通膨數據。

鮑爾甚至提到放緩升息的好處。他說，經過一年的快速升息，經濟可能還在調整，因此還要等待更多數據出爐，「我們知道，放慢今年升息步調，是看到更多這些效果的方式之一」。

但他不忘重申：「通膨正在回落，但還是非常高...我們正在經歷的高通膨中，有一些部分很可能與非常吃緊的勞動力市場有關」。

議員也詢問Fed政策對經濟的影響，以及Fed不惜冒著引發經濟衰退風險也要抑制通膨等問題。鮑爾再度坦承，Fed起初認為通膨只是會自行消退的暫時性因素所造成，他也對就業市場的疫後復甦力道感到驚訝，「如果能重來一次，我們會知道如何應付」。

被問及是否會暫停升息以避免經濟衰退，鮑爾回答：「我不知道是否將暫停升息。這是個重大問題，我無法告訴你，因為我不知道所有事實。」

Fed同日公布褐皮書報告，顯示美國經濟今年初表現展現韌性，「整體經濟活動2023年初略有所上升」。