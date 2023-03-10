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前兩月裁員數 2009年來新高

財經新聞組／綜合報導

根據一份最新報告，美國企業1月和2月的裁員人數觸及2009年以來的最高水平，其中科技業占全部被裁員人數18萬多人的三分之一以上。

根據就業公司Challenger, Gray & Christmas Inc的報告，光是2月一個月企業的裁員人數就達到7萬7770人，較一年前宣布的1萬5245人高出5倍有餘。

該公司資深副總裁查林傑(Andrew Challenger)說，「目前，絕大多數裁員發生在科技產業。隨著消費者支出也隨著經濟狀況下滑，零售業和金融業也開始裁員。」

微軟、谷歌母公司Alphabet Inc和PayPal Holdings等科技公司今年已裁員數千人，以在經濟前景不明朗的情況下抑制支出並保護獲利率

資產管理公司Alliance Bernstein投資長提爾尼(James Tierney)表示：「投資人其實很歡迎其中許多公司的裁員，這在某種程度上調整成本結構、合理化成長，都會在市場上得到回報。」

Alphabet、微軟、亞馬遜和Meta Platforms Inc的股價在2022年大跌29%至64%之後，今年來已上漲6%至54%不等。

Fed主席鮑爾本周重申他的說法，即利率可能升得更高且可能更快；這也可能迫使企業繼續裁員。

報告補充說，美國企業宣布計畫在2月僱用2萬8830名員工，較上年同期的21萬5127人大減87%。

裁員 投資 利率

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