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調查：電動車主滿意度低於燃油車

財經新聞組／綜合報導

根據最新研究，純電動車(BEV)車主的客戶服務滿意度低於內燃機(ICE)汽車車主。

這項已進入第43年的J.D. Power 2023年美國客戶服務指數(CSI)研究，28年來首次出現分數較上年下降。

汽車製造商投入數十億元開發和製造電動車和電池；雖然它們將注意力轉移到更清潔的移動替代品上，但客戶服務滿意度仍然很低。

報告指出，純電動車的召回率是燃油汽車的2倍多，這是一個主要因素。

BEV車主的客戶服務滿意度比ICE引擎車主低42分。

J.D. Power汽車零售副總裁薩頓(Chris Sutton)表示，「隨著電動車市場的成長，服務將成為擁有體驗中的『成敗』關鍵因素。」「這一行一直高度關注新車發表，而現在這些客戶正在將他們的電動車送來進行維護和維修。」

該研究顯示，與傳統的保養和維修相比，當車主在召回後不得不將車輛送修時，滿意度下降了23分。

自2021年發布報告以來，研究機構發現，由於勞動力、借用車輛的可用性和零件短缺，車主現在不得不等待更長的時間來維修他們的愛車。

報告顯示，凌志(Lexus)在所有高端品牌中對經銷商服務的滿意度最高；三菱在大眾市場品牌中名列前茅。

2023年美國CSI研究是針對6萬4248名經過驗證的2020至2022年式車輛的註冊車主和承租者進行調查而得。

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