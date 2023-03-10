GSK期待在美推出RSV疫苗

葛蘭素史克(GSK)預計今年在美國推出其呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗，供應無虞，並將中國視為未來的主要市場。GSK正在與對手輝瑞公司競爭在美國優先推出第一個獲得批准的RSV疫苗。美國每年有1.4萬人死於由該病毒引起的下呼吸道疾病。FDA將在5月前對疫苗做出批准決定。

奇異電氣重申今年獲利財測

奇異電氣(GE)重申今年的獲利財測，因為其航太業務的旺盛需求，預計將可彌補該公司再生能源業務的挑戰。該公司預計2023年調整後每股獲利在1.6至2元之間，營收 則將實現高個位數成長；航太業務將實現兩位數營收成長，相當於53至57億元的營業利潤。但再生能源將虧損2至6億元。

Meta檢討阿語烈士仲裁標準

Meta監督委員會將檢討阿拉伯語單詞「shaheed」的仲裁標準；這個名詞在英語中意為「烈士」。因為這個字在其平台上被刪除的機率比任何其他單一名詞或短語都來得多。Meta已就是否應繼續刪除使用「shaheed」或其他方式來指稱被指名為危險人物的貼文，向委員會徵求意見。

包庇性魔 小摩提告前投行主管

摩根大通起訴其前投資銀行業務負責人史塔利(Jes Staley)，因他與聲名狼藉的前金融家艾普斯坦(Jeffrey Epstein)關係密切，聲稱史塔利應對針對該行的兩起訴訟的任何法律後果負責。小摩8日對史塔利提告，要求收回他最後8年薪酬，並負責所有訴訟支出。

Stellantis在義生產全電動車

Stellantis表示，為強化電氣化戰略，它將利用其義大利中部Cassino裝配廠生產以其STLA Large平台開發的車款。STLA Large平台採用Stellantis設計的模組化電池組和電力驅動模組，可提供長達800公里的續航里程。STLA Large是該公司宣布將據以生產電動車的4個平台之一。

首申失業金 21.1萬 3個月新高

勞工部表示，截至3月4日當周初領失業金人數21.1萬人，高於預期的19.5萬人，較上周增加2.1萬人，為去年12月來新高；4周移動平均值19.7萬人。有一周時間落差的續領失業金人數171.8萬人，較上周164.9萬人增加6.9萬人，高於預期的165.9萬人；4周移動平均值167.95萬人。