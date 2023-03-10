Etsy評級遭重砍 麥當勞苦於通膨

當投資人仍在試圖解讀Fed主席鮑爾本周在國會為期兩天的聽證中提出讓人深感困惑的內容時，華爾街 已經將其拋在腦後，專注於當前的個股表現。

華爾街3個重要的最新分析報告如下：

Etsy

Jefferies分析師 柯蘭托尼(John Colantuoni)對前華爾街寵兒Etsy罕見的連續降評，從買入降至為表現不佳。

該分析師表示：「Etsy的買家流失速度越來越快，花費越來越少，迫使行銷活動走高，並對EBITDA造成壓力。」「由於利率上行空間有限且買家趨勢惡化，我們認為營收放緩和獲利率成長放緩是不利跡象。」

他將Etsy的目標價從150元下修至85元。

花旗分析師陶爾(Jon Tower)並未調整麥當勞的評級，仍然繼持中性；但他向投資人發出預警訊號，因為全球通貨膨脹水平極具粘性。

他指出，「數據顯示，儲蓄、被壓抑的需求、溫和的冬季和旅遊業的支持，讓2022年底國際市場相當強勁；但持續的通膨壓力和季節性較高的能源使用，若非旅遊業和疫情解封的補償，2023年初可能會出現不同的景況。」

如果麥當勞的基本面在強勁的2022年之後在2023年開年走弱，它可能會在今年上半年被降評。

美泰

幾周前，美泰具挑戰性的第4季財報讓華爾街做出強烈反應。美泰公司主管本周再度闡明今年工作重點：

1. 對於與新電影相關的玩偶而言，這將是重要的一年；

2. 沒錯，芭比電影定 7 月上映；

3. 在玩具需求低迷的背景下，繼續專注於削減成本；

4. 重申財測不變。

Stifel分析師克魯姆(Drew Crum)重申美泰的買入評級。然而，他並未提高其獲利預期，「有關各種品牌計畫的細節是有價值的，但總體而言，它不足以改變我們對2023年的估計。」