我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華醫馬里布豪宅二度出售 開價6800萬

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

美石油產量 恐難再創新高

財經新聞組／綜合報導
美國原油產出再創新高受到諸多條件限制。（路透）
美國原油產出再創新高受到諸多條件限制。（路透）

Pioneer Natural Resources CEO薛菲爾德(Scott Sheffield)表示，雖然美國的石油產量將繼續恢復到疫情前水平，但煉油能力和庫存的限制意味著它不會像某些人希望的那樣增加。

他指出：「我們只是沒有那種再次增加美國產量的潛力。」

說得更清楚點，這並不代表產量沒有增加。許多石油公司已將增產列為今年支出計畫的一部分，雖然石油業者現在更加財政自律，它們並不吝於表達更傾向於股票回購等股東回報，而不是更高的產量水平。

薛菲爾德預計增產將達到疫情前的水平，「可能會回到每天1300萬桶。」這將與美國能源情報署(EIA)在2019年11月創下的歷史最高平均水平相當。但他補充說，這將會以「非常緩慢的速度」進行，需要兩年半到三年的時間才能達到之前的記錄水平。

對消費者而言，這意味著汽油價格更有可能保持在當前範圍內，並且價格很可能在今年稍後繼續上揚。

根據EIA數據，2022年美國原油日均產量為1190萬桶，低於2019年平均日產量1230萬桶的紀錄。EIA預測今年將創下新紀錄，但僅略高於平均每天1240萬桶。

薛菲爾德說，「我們沒有足夠的煉油容量；即使增加更多的鑽井平台，服務成本將再增加20-30%，這會侵蝕自由現金流。」「其次，原油業只是沒有庫存。」

今年每桶原油價格在75到80元之間波動，遠低於去年同期100元以上的價格。薛菲爾德表示，雖然美國經濟放緩的程度將是一個重要因素，因為Fed表達繼續升息的承諾，但他認為目前的價格是「底部」，並指出隨著中國重新開放，預計需求會激增。

他說，「問題是什麼時候爆發？我預計今年夏天某個時候油價將突破80元，然後升至90元。」

西方石油(Occidental) CEO賀魯伯也指出，油價在75-80元範圍內是「該產業繼續健康發展的永續價格情景」。

EIA預測今年平均汽油價格為每加侖3.57元，低於2022年的每加侖3.97元。

白宮已敦促石油公司利用其創紀錄的利潤來提高產量，而不是回購或增加股利。

石油 油價 疫情

上一則

蘋果新決策 升級印度市場

下一則

Etsy評級遭重砍 麥當勞苦於通膨

延伸閱讀

股神巴菲特 再度加碼西方石油股

股神巴菲特 再度加碼西方石油股
巴菲特近來加碼買進西方石油 彰顯對能源股偏好

巴菲特近來加碼買進西方石油 彰顯對能源股偏好
因應需求上升 美國籲全球原油增產

因應需求上升 美國籲全球原油增產
村民偷石油…奈及利亞油管爆炸 至少12死

村民偷石油…奈及利亞油管爆炸 至少12死

熱門新聞

「魔術橡皮擦」可一鍵P圖。(讀者提供)

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

2023-03-05 09:57
美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

2023-03-02 07:36
由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。(路透)

Fed官員放話 道指升341點

2023-03-02 17:01
歌爾聲學表示，負責越南業務的副董事長吉永和良已去職。 （取材自微博）

太誠實惹禍？曾說蘋果供應鏈正移出中國 歌爾副董去職

2023-03-09 04:52
南韓現代汽車2日在網站上開出400個技術職缺，卻吸引近20,000人來報名應徵，導致網站短暫當機。 （路透）

「夢幻工作」要400人來2萬 現代汽車網站被塞到當機

2023-03-03 04:54
人民幣看貶，中國企業正抱緊美元或進行外匯避險操作。(路透)

準備面對人民幣「破7」中企抱緊美元或進行避險

2023-03-05 22:22

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客