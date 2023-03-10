美石油產量 恐難再創新高

美國原油產出再創新高受到諸多條件限制。（路透）

Pioneer Natural Resources CEO薛菲爾德(Scott Sheffield)表示，雖然美國的石油 產量將繼續恢復到疫情 前水平，但煉油能力和庫存的限制意味著它不會像某些人希望的那樣增加。

他指出：「我們只是沒有那種再次增加美國產量的潛力。」

說得更清楚點，這並不代表產量沒有增加。許多石油公司已將增產列為今年支出計畫的一部分，雖然石油業者現在更加財政自律，它們並不吝於表達更傾向於股票回購等股東回報，而不是更高的產量水平。

薛菲爾德預計增產將達到疫情前的水平，「可能會回到每天1300萬桶。」這將與美國能源情報署(EIA)在2019年11月創下的歷史最高平均水平相當。但他補充說，這將會以「非常緩慢的速度」進行，需要兩年半到三年的時間才能達到之前的記錄水平。

對消費者而言，這意味著汽油價 格更有可能保持在當前範圍內，並且價格很可能在今年稍後繼續上揚。

根據EIA數據，2022年美國原油日均產量為1190萬桶，低於2019年平均日產量1230萬桶的紀錄。EIA預測今年將創下新紀錄，但僅略高於平均每天1240萬桶。

薛菲爾德說，「我們沒有足夠的煉油容量；即使增加更多的鑽井平台，服務成本將再增加20-30%，這會侵蝕自由現金流。」「其次，原油業只是沒有庫存。」

今年每桶原油價格在75到80元之間波動，遠低於去年同期100元以上的價格。薛菲爾德表示，雖然美國經濟放緩的程度將是一個重要因素，因為Fed表達繼續升息的承諾，但他認為目前的價格是「底部」，並指出隨著中國重新開放，預計需求會激增。

他說，「問題是什麼時候爆發？我預計今年夏天某個時候油價將突破80元，然後升至90元。」

西方石油(Occidental) CEO賀魯伯也指出，油價在75-80元範圍內是「該產業繼續健康發展的永續價格情景」。

EIA預測今年平均汽油價格為每加侖3.57元，低於2022年的每加侖3.97元。

白宮已敦促石油公司利用其創紀錄的利潤來提高產量，而不是回購或增加股利。