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鮑爾放鷹 利率恐攀至6%

編譯簡國帆、葉亭均／綜合報導
鮑爾展現意外強硬的鷹派立場。(美聯社)
鮑爾展現意外強硬的鷹派立場。(美聯社)

美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日展現意外強硬的鷹派立場，表明若經濟數據強勁，準備加快升息步伐、維持高檔利率更久，暗示高峰利率將高於5.25%，促使華爾街評估利率高峰可能攀抵6%，籠罩在「6%陰影」下。

投資人轉向「通膨交易」，減碼風險資產，轉抱美國公債或現金，全球股市8日盤中走低，美元與美債殖利率彈升。

鮑爾出席聯邦參議院銀行委員會聽證會時表示，最近經濟數據「比預期還強」，「利率終點水準可能高於原先預估」，「如整體數據顯示加快緊縮是必要的，我們會準備加快升息步伐」，暗示他願意進一步壓抑經濟成長，以壓低通膨。

他明確表示，若數據支持，準備在下次會議（22~23日）再度「大幅升息」，Fed決策官員本月可能會提出更高的利率預測，高峰利率將比去年12月顯示的官員預估還高。Fed目前政策利率區間為4.5%~4.75%，去年12月利率點狀圖顯示，官員預估利率高峰為5%~5.25%。

鮑爾在出席眾議院金融服務委員會聽證會時，料將維持相同鷹調。

這些談話讓市場預期3月升息2碼可能性升高、甚至擔心升3碼，芝加哥商業交易所（CME）FedWatch工具顯示，投資人預估Fed下周升息2碼機率為75.7%。

美元指數8日盤中續揚0.3%至105.883，觸及三個月來高點；美國2年期殖利率一度漲到5.078%，逼近16年新高。

投資人也調高對Fed終點利率預估，利率期貨市場顯示，投資人預期利率高峰為接近5.6%。貝萊德全球固定收益投資長里德認為，Fed升息到6%，接著維持在這個水準很長一段時間，「有合理可能性」。高盛則預期Fed本月將升息1碼，並預估終點利率區間提高到5.5%~5.75%。

鮑爾談話五重點。(資料來源：彭博資訊)
鮑爾談話五重點。(資料來源：彭博資訊)

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