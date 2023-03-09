愛迪達全年虧損 31年首見

去年10月以昂貴代價格終止與肯伊威斯特(Kanye West)的Yeezy品牌合作關係，愛迪達第4季財報巨額虧損，並削減股利。這家德國運動服裝巨頭第4季營運虧損7.24億歐元，合7.63億美元，持續經營淨虧損4.82億歐元。預計2023年全年營運虧損7億歐元，為31年來首次出現全年虧損。

利率 續升 房貸申請增7.4%

在上周跌至28年低點後，房貸需求略有回升，即使利率繼續走高。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸申請總量增加7.4%。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.71%上升到6.79%；這是2022年11月以來的最高水平，比一年前高出270個基點。

Model Y方向盤行駛中脫落

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)接到兩起關於方向盤在駕駛時可能脫落的投訴，對特斯拉 2023年車式的Model Y車款展開調查，大約有12萬輛。該機構表示，在這兩個案例中，在向客戶交車時都缺少一個將方向盤固定在轉向柱上的螺栓。螺栓在行駛過程中因受力時而會分開。

巴克萊下修2023年油價 預測

巴克萊銀行下修2023年油價預測，部分原因是俄羅斯的產量比預期更具韌性，並表示由於中國需求的增加，油市可能會在下半年陷入供不應求。該行將布蘭特原油和西德州中質原油(WTI)的平均預測分別下修每桶6元和7元至每桶92元和87元。並預測明年布蘭特原油平均每桶97元，WTI油價每桶92元。

美航機師加薪幅度比照達美

美國航空CEO伊索姆(Robert Isom)告訴該公司機師，將比照達美航空的機師工會新合約，包括在為期4年的新合約中總計加薪40%。新協議包括合約第一年加薪21%。累計4年合約加上更高的401(k)提撥，窄體客機機長薪水最高可達47.5萬元，比目前高出13.5萬元。

2月ADP就業新增24.2萬人

薪資服務公司ADP報告顯示，由於勞動市場持續活躍，2月私營企業新增職位24.2萬人，高於《道瓊》估計的20.5萬人，更遠高於1月從10.6萬上修後的11.9萬。薪資增幅略有放緩，留任原職者薪資年增7.2%，較上月下降0.1個百分點。跳槽者則加薪14.3%，略低於1月的14.9%。