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Netflix若聰明 別碰體育直播

財經新聞組／綜合報導

Netflix於4日推出備受期待的克里斯洛克(Chris Rock)脫口秀直播特輯，但並非所有人都認為值得這麼做。

Wedbush Securities股票分析師帕切特(Michael Pachter)指出，「這只是一個免費的公關宣傳，不會對它們的業務產生影響。」「會認為任何人等到直播時間再打開Netflix的想法是愚蠢的。我們甚至早就不知道電視節目表是什麼了。」他並補充說該平台已經「訓練」消費者習慣於點播觀看。

他直言不諱地指出，「Netflix就是Netflix。它不會改變方向，沒有人會為了看這個節目訂閱Netflix。」

串流媒體平台一直在尋找替代方法，以在競爭加劇但缺乏節目的情況下吸引訂戶。

每年在內容上花費約170億元的Netflix尚未進入體育直播領域，但亞馬遜的Prime Video和谷歌的YouTube等競爭對手已有動作，分別獲得NFL的周四夜美式足球和NFL周日賽(Sunday Ticket)的轉播權。

據傳，亞馬遜為這項為期11年的交易每年支付10億元；而谷歌是斥資25億元標下周日賽的搶手權利。

帕切特表示，「谷歌將因YouTube標得周日賽而慘敗。我認為這對它們來說最終將是一場災難。」他並強調亞馬遜或谷歌「不可能」從這些採購中獲利。

他說，「我不認為體育直播是可行的方式。職業體育聯盟轉播權利金價值是數十億元，而Netflix就是沒有這些錢。」他也重申：「不要將Netflix視為按表操課的電視廣播公司，而是將其視為點播平台；只要隨時想看，就會盡情收看。」

他補充指出，「它還是有獲利機會，因為它正在削減開支。」「所以只要不做愚蠢的事情，像是競標體育轉播權；而是做真正聰明的事情，比如競標克里斯洛克的脫口秀直播，那麼它就值得投資。我看好這支股票。」（財經新聞組）

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