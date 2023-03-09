殖利率曲線倒掛幅度 創新高

Fed對縮表問題諱莫如深。（路透）

在Fed主席鮑爾 直指需要提高利率後，美國債市對即將到來的經濟衰退馬上有明顯反應，凸顯衰退最可靠的指標2年期和10年期美債殖利率 曲線倒掛幅度達到驚人的103.7個基點。

這是近42年來最高水平。上次出現是1981年9月22日，2年期和10年期美債殖利率倒掛達到121.4個基點，當時的Fed主席沃克(Paul Volcker)將聯邦基金利率強升至19%。

在鮑爾透露比預期更鷹派的立場後，對利率最敏感的2年期美債殖利升破5%，美元指數也大漲1.2%。與此同時，根據CME Fed觀察工具，交易員將3月22日升息 2碼(50基點)的可能性從一天前的31.4%提高到70.5%，並認為Fed基金利率在年底將達5.5-5.75%之間或以上的可能性越來越大。

Facet投資主管格拉夫(Tom Graff)表示：「每當Fed變得更鷹派，美債殖利率曲線倒掛程度就越深。」

去年4月，2年期和10年期美債殖利率曲線首次出現倒掛。一般而言在曲線倒掛一年後經濟開始衰退。

此外，在鮑爾關注升息的必要性之際，針對國會議員詢問利率是否是控制通膨的唯一工具，鮑爾只回答利率是主要工具，卻拒絕更詳細地討論量化緊縮Fed 8.34兆元的資產負債表。

量化緊縮一度被視為升息的補充作法。亞特蘭大Fed分行的經濟學家估計，3年內減少2.2兆元的名目美國國債，相當於升息74個基點。

但XM多重資產經紀公司資深投資分析師哈德吉奇里亞科斯(Marios Hadjikyriacos)表示，現在修補量化緊縮並加快這個流程將是「Fed最不想打開的一個黑盒子。將過剩的流動性從系統中抽走，並更快地收緊金融條件，有助於更有效地傳遞貨幣立場。但『縮減恐慌』和2019年回購危機的傷痕，讓Fed官員對積極執行這項工具持謹慎態度」。