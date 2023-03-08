百思買建構遠距醫療系統

以安裝電視和家庭影院系統而聞名的百思買(Best Buy)，現在將經由「Geek Squad」協助客戶建立虛擬病房。該公司與位於北卡羅來納州的醫療保健系統Atrium Health達成為期3年的協議協助實施居家醫療計劃。Atrium Health是美國最大醫療保健非營利組織Advocate Health附屬之一。

美商銀CEO 指Q3進入衰退

美國商銀CEO莫伊尼漢(Brian Moynihan)表示，美國經濟將從第3季開始進入技術性衰退，但衰退幅度不會很深，並預測利率將在2024年第2季開始下降。他表示，該行預計經濟將出現連續3季負成長，從2023年第3季至2024年第1季，幅度在0.5%至1%之間，原因是企業放緩，但消費產業狀況良好。

迪克體育用品同店銷售佳

迪克體育用品(Dick's Sporting Goods)假日季業績超出華爾街預期，因為即使消費者厭倦了通貨膨脹，但禮品贈送季節的銷售量有所增加。第4季同店銷售額成長5.3%，是分析師預估值2.1%的2倍多。預計全年每股獲利在12.9至13.8元間，高於2022財年的每股10.78元。

小摩指奇異電氣再漲有限

摩根大通認為奇異電氣(GE)股價在經歷5個月的火熱走勢後，可能會在未來幾個月內走低。分析師西夫曼(Seth Siefman)在報告中寫道：「雖然航太領域的出色業務和能源部門的潛力，但它過去5個月上漲約80%，而史坦普500指數同期上漲13%。因此，我們對其年底目標價上漲空間態度保留。」

Salesforce產品納入ChatGPT

Salesforce Inc正與ChatGPT創立者OpenAI 合作，將聊天機器人的感覺添加到其協作軟體Slack中，並將整合人工智慧(AI)至其商業軟體中。該公司推出的EinsteinGPT技術會將其專有的AI與包括OpenAI在內的外部合作夥伴的AI相結合，以幫助企業產出電子郵件草稿、客戶帳戶訊息和電腦代碼。

傳Meta本周將新一輪裁員

傳Meta正計畫進行另一輪裁員，可能影響數千名員工。裁員可能從本周就開始進行新一輪資遣；Meta在去年11月宣布裁員13%，作為重大成本削減計畫的一部分。CEO查克柏格之前表示，今年將是Meta的「效率年」。