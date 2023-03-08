我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

麥卡錫主義再起 趙美心遭攻擊痛批：醜陋虛假

財經簡訊

財經新聞組／綜合報導

百思買建構遠距醫療系統

以安裝電視和家庭影院系統而聞名的百思買(Best Buy)，現在將經由「Geek Squad」協助客戶建立虛擬病房。該公司與位於北卡羅來納州的醫療保健系統Atrium Health達成為期3年的協議協助實施居家醫療計劃。Atrium Health是美國最大醫療保健非營利組織Advocate Health附屬之一。

美商銀CEO指Q3進入衰退

美國商銀CEO莫伊尼漢(Brian Moynihan)表示，美國經濟將從第3季開始進入技術性衰退，但衰退幅度不會很深，並預測利率將在2024年第2季開始下降。他表示，該行預計經濟將出現連續3季負成長，從2023年第3季至2024年第1季，幅度在0.5%至1%之間，原因是企業放緩，但消費產業狀況良好。

迪克體育用品同店銷售佳

迪克體育用品(Dick's Sporting Goods)假日季業績超出華爾街預期，因為即使消費者厭倦了通貨膨脹，但禮品贈送季節的銷售量有所增加。第4季同店銷售額成長5.3%，是分析師預估值2.1%的2倍多。預計全年每股獲利在12.9至13.8元間，高於2022財年的每股10.78元。

小摩指奇異電氣再漲有限

摩根大通認為奇異電氣(GE)股價在經歷5個月的火熱走勢後，可能會在未來幾個月內走低。分析師西夫曼(Seth Siefman)在報告中寫道：「雖然航太領域的出色業務和能源部門的潛力，但它過去5個月上漲約80%，而史坦普500指數同期上漲13%。因此，我們對其年底目標價上漲空間態度保留。」

Salesforce產品納入ChatGPT

Salesforce Inc正與ChatGPT創立者OpenAI合作，將聊天機器人的感覺添加到其協作軟體Slack中，並將整合人工智慧(AI)至其商業軟體中。該公司推出的EinsteinGPT技術會將其專有的AI與包括OpenAI在內的外部合作夥伴的AI相結合，以幫助企業產出電子郵件草稿、客戶帳戶訊息和電腦代碼。

傳Meta本周將新一輪裁員

傳Meta正計畫進行另一輪裁員，可能影響數千名員工。裁員可能從本周就開始進行新一輪資遣；Meta在去年11月宣布裁員13%，作為重大成本削減計畫的一部分。CEO查克柏格之前表示，今年將是Meta的「效率年」。

AI 裁員 CEO

上一則

史指一旦急跌5% 重演黑色星期一

下一則

累壞了 美企女主管掀出走潮

延伸閱讀

Salesforce加入AI戰場 推聊天機器人優化行銷工作

Salesforce加入AI戰場 推聊天機器人優化行銷工作
不只裁員 Google今年將減少高級職位升遷機會

不只裁員 Google今年將減少高級職位升遷機會
財經簡訊

財經簡訊
市府裁員減服務 市議長反對

市府裁員減服務 市議長反對

熱門新聞

美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

2023-03-02 07:36
「魔術橡皮擦」可一鍵P圖。(讀者提供)

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

2023-03-05 09:57
由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。(路透)

Fed官員放話 道指升341點

2023-03-02 17:01
南韓現代汽車2日在網站上開出400個技術職缺，卻吸引近20,000人來報名應徵，導致網站短暫當機。 （路透）

「夢幻工作」要400人來2萬 現代汽車網站被塞到當機

2023-03-03 04:54
經濟研究聯合會日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡。若這數據忠實反映現況，對聯準會（Fed）應是好消息，顯示一連串猛力升息終於見到抑制消費支出的效果。（美聯社）

美經濟究竟軟著陸或硬著陸？今起數據揭曉謎題

2023-03-01 08:20
知名空頭威爾森（圖）為首的策略師認為，美股面臨的不利因素將在3月進一步增加。（截圖自摩根史坦利官網）

美股3月有熊市風險？知名空頭分析師示警這現象是陷阱

2023-02-28 21:42

超人氣

更多 >
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金