鮑爾今受國會拷問 「通膨」與「就業」成兩黨攻防焦點

美國聯準會（Fed）主席鮑爾訂於7日和8日分別出席國會參院和眾院聽證會，針對上周已呈交國會的貨幣政策半年報作證。（美聯社）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 訂於7日和8日分別出席國會參院和眾院聽證會，針對上周已呈交國會的貨幣 政策半年報作證。在Fed卯力抗通膨、並為數十年來最火急的貨幣政策緊縮導航之際，鮑爾在國會勢必受到一番拷問。

「就業」與「通膨」成兩黨攻防火線

巴隆周刊（Barron's）報導，這兩場國會聽證會將聚焦未來貨幣政策走向，但兩黨議員可能詢問鮑爾林林總總的問題，包括：最令人關切的利率路徑和經濟展望，以及舉債上限、金融法規、央行數位貨幣等議題。

基於經濟現瞬息萬變以及衰退疑慮日增，美國共和黨及民主黨議員可能質問鮑爾，打算如何領導Fed履行雙重法定職責：平衡物價與充分就業。

Renaissance Macro政策分析主管Steven Pavlick說，基於當前經濟的不確定性，他認為在鮑爾聽證會上，可預見兩黨議員會就如何達成這兩項目標展開「重要辯論」。

Pavlick在6日Renaissance Macro播出的podcast說：「共和黨人士會力促鮑爾著重物價穩定這方面，好把通膨壓回2%的目標。民主黨人士可望更強調就業這一面，也許會尋求給鮑爾施加政治壓力，促其放緩進一步升息 的步調。」

貨幣政策走到關鍵時刻

過去一年來，Fed已八度提高利率，並準備在兩周後的決策會議上進一步升息。截至目前為止，Fed一連串升息對壓抑通膨的效果不如多數經濟學家預期：消費者物價指數（CPI）年增率仍達到6.4%，而失業率卻低得出奇，只有3.4%。

現在的問題是：Fed升息腳步是否會停下來？何時停頓？一些經濟學家和議員愈來愈擔心，Fed之前連番升息對經濟的影響尚未充分展現，倘若現在利率升得太過火，可能引發一波衰退。然而，另方面，如果時機未到升息就喊卡，則可能放任通膨火焰高張，等到通膨在經濟根深柢固，到時候想再壓下來就很棘手。

鮑爾如何避免捲入債限之爭

鮑爾還可能面對議員詢問，對提高政府舉債上限與否有何看法。美國已在1月達到舉債上限，意味國會最遲今夏將不得不採取行動提高債限--此舉好比提高消費者信用卡的信用額度 --否則政府有債務違約之虞。

以往，鮑爾設法讓Fed避免捲入有關債限的政治辯論爭執，只警告如果毫無作為，政府可能面臨債務違約。例如鮑爾2月就提到，前方只有一條路，就是國會提高債限，讓政府能償付所有到期債務，「走任何歧路的風險都很高」，且「人人都不應假定，萬一未能及時行動，Fed仍能保護經濟豁免其後果」。

鮑爾預定美東時間7日早晨10點先赴參議院銀行委員會作證，然後在8日早上10點到眾院金融服務委員會作證。