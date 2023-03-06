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桑默斯：美經濟快要陷危境 小摩CEO：最擔心俄烏戰爭

編譯季晶晶／綜合外電
前美國財長桑默斯周一警告，美國突然陷入經濟衰退的風險很大。（路透）
前美國財長桑默斯周一警告，美國突然陷入經濟衰退的風險很大。（路透）

前美國財長桑默斯周一警告，美國經濟可能仍強勁成長，但突然陷入衰退的風險還是很大，儘管聯準會非常努力。摩根大通執行長戴蒙表示，他最擔心的事包括俄烏戰爭和美中關係。

桑默斯接受美國有線電視新聞網訪問時說，他預計聯準會將不得不升息到高於預期的水準，央行為抗通膨「一再使勁」，很快會引發不景氣。

他指出：「降低通膨的過程會在某個階段導致經濟衰退，過去也幾乎都是如此」。對美國經濟而言，很像卡通人物威利狼為了追嗶嗶鳥，衝到懸崖外停在半空中，最終還是會因為地心引力摔下去。

桑默斯說：「經濟可能再過幾個月就會碰上（可能導致飛機突然失去高度的）亂流氣穴（air pocket）。」

戴蒙同日接受彭博電視採訪時說，關於美國經濟濟，他「最擔心的是烏克蘭。石油、天然氣、全球領導地位，以及與中國的關係——那比每天都要處理的經濟振盪嚴重得多」。

俄烏戰爭開打逾一年，已擾亂全球經濟，導致能源和糧食價格震盪，加上全球供應鏈中斷，世界各地通膨激增，迫使各國央行不得不升息。戴蒙說，這是二戰以來碰到最嚴重的地緣政治問題，而戰爭影響到美中關係。

戴蒙透露，摩根大通透過向兩國政府建言和保持接觸，在改善美中關係上發揮積極作用。他希望「較冷靜的人能占上風」，但不認為有商業解決之道能緩解紛爭。他主張美國政府坐下來和大陸當局進行嚴肅對話。戴蒙補充說，俄烏戰爭可能持續很多年。

他還說：「我認為有不錯的機會通膨會降下來，但到第4季降幅都還不夠，聯準會可能必須做得更多。」

另外，有「末日博士」之稱、現為Roubinil Macro Associates執行長的羅比尼周一出席澳洲金融評論報商業峰會（The Australian Financial Review Business Summit）時警告，通膨比市場和各國央行預期的更持久，他擔心全球經濟都面臨「硬著陸」的風險。

央行 聯準會 摩根大通

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