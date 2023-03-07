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美餐旅就業機會多過科技業

編譯易起宇／綜合報導
新冠疫情重創餐旅業，但該產業目前招聘速度已快速成長，抵銷科技業裁員衝擊。（歐新社）
新冠疫情重創餐旅業，但該產業目前招聘速度已快速成長，抵銷科技業裁員衝擊。（歐新社）

新冠疫情重創餐旅業，但該產業的營運商目前已成為美國人力僱用成長最快速的雇主之一，抵銷了科技相關產業的聘雇降溫。

華爾街日報（WSJ）報導，飯店、酒吧和餐廳的雇主在疫情初期裁減員工後，正在重建其勞動力。相對地，聚焦於提供商業和科技相關服務的企業，近幾個月來已放慢招聘步調。

由於餐旅業包含的民間就業機會多過於科技和資訊業，因此，餐旅業聘僱模式的改變，有助於讓美國失業率維持在53年低點，和整體就業市場也持續緊俏。

人資顧問公司Challenger, Gray & Christmas表示，自去年11月來，在以美國為總部的企業中，宣布裁員者約有一半來自科技業。

這些裁員行動裁撤了企業在疫情高峰期間增聘的部分人手，當時的防疫封鎖措施使科技產品和服務的需求激增。

據WSJ引用FactSet數據所做的分析，大多數標普500科技股和非必需性消費股企業的員工人數，在疫情爆發後的頭兩年，成長步調比爆發前的兩年還快。

促使部分企業後來重新調整人力的原因，包括民眾恢復疫前的消費習慣、利率調升，和對經濟減緩的恐懼。

以亞馬遜為例，之前在其電商、生鮮和雲端運算事業需求增加期間，該公司增聘了近一倍的員工。FactSet數據顯示，亞馬遜的員工總數已從2019年的約80萬人，成長至去年底的逾150萬人。而該公司最近宣布，共將裁減逾18,000名員工。

科技業的裁員也有可能因為其他理由而不會影響到整體雇用數據。企業就算宣布裁員，也未必真的會減少員工總數，業務有可能好轉的部門，懸缺的職位可能就此空著，裁員行動也可能需花數個月來執行。

美國一些大企業的招募也持續強勁。墨西哥捲餅連鎖店Chipotle 1月宣布計劃全美增聘15,000名員工，因預期未來需求將增加。一些食品業者也正在召回前員工以填補人力缺口，例如按營收計的美國最大超市營運商克羅格（Kroger）。

美國科技與餐飲業人力變化。(資料來源:美國勞工部、WSJ)
美國科技與餐飲業人力變化。(資料來源:美國勞工部、WSJ)

裁員 疫情 就業

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