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調查：豪宅市場出現急速萎縮

財經新聞組／綜合報導

根據最新研究，富人可能會暫時留住他們的豪宅，至少目前如此。

Jefferies發布的最新研究顯示，美國15個主要房市的豪宅價格中值1月同比上漲6%，較12月的20%急劇「減速」。豪宅的定義是售價超過250萬元的住宅。

根據Jefferies的研究，壓力最大的豪宅市場之一是猶他州的Party City。當地豪宅1月銷售中位數價格暴跌30%，繼12月下跌6%後連續第二個月下跌。

1月豪宅市場的房價中值比掛牌價低23%，降幅大於11月和12月。售價超過250萬元的豪宅在房市上架掛牌天數為61天，創下多年新高；而2022年1月時僅有37天。

除了更高的利率，Jefferies認為更廣泛的經濟變化，像是不斷增加的科技業裁員，正在給豪宅市場帶來壓力。

Jefferies分析師馬吐斯祖斯基(Jonathan Matuszewski)指出，「2023年3月的數據顯示，投資銀行的獎金下降了30-50%。」「中級私募股權專業人士的獎金最多減少約33%。」

他也利用這一驚人的發現將豪華家居用品零售商RH的評級從買進下修至持有。

他解釋說：「將評級下修至持有是因為豪宅市場正在努力穩定下來，而且企業削減員工和薪酬尚未波及到豪宅家具類別。」「由於目前的本益比合理地位於其他精品同行之間，並且更多的風險與回報反映在2023年財測中，因此我們轉向觀望。」

RH CEO弗瑞德曼(Gary Friedman)也就豪宅市場狀況發出多次警告，他在12月財報電話會議上告訴分析師，「我認為房市已經崩潰。」「隨著利率上升，房市下降得更厲害。現在有太多不確定性。但我可以肯定的是，房市正以2008年以來未見的水平崩潰。」

利率 分析師 猶他州

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