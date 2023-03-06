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一些辦公室像鬼城 Google執行長為共用辦公桌措施辯護

編譯葉亭均／綜合外電
Google執行長皮伽（Sundar Pichai）為針對雲端事業的員工實施新的共用辦公桌措施辯護。（路透）
Google執行長皮伽（Sundar Pichai）為針對雲端事業的員工實施新的共用辦公桌措施辯護。（路透）

Google執行長皮伽（Sundar Pichai）為針對雲端事業的員工實施新的共用辦公桌措施辯護，形容該公司一些辦公室實際上空蕩蕩，同時提醒員工房地產是很貴的。

根據CNBC網站取得的音檔，皮伽上周在一場公司全體會議中表示：「對我而言，他們是試著更有效率並省錢，同時也是利用資源。順帶一提，有些人經常抱怨他們進來後發現大片空蕩蕩的桌子，感覺就像鬼城。這感覺不太好。」

此前，CNBC上月報導，Google計劃要求雲端事業的員工與合作夥伴在包括紐約、舊金山的五個最大辦公據點共用辦公桌。該公司把這項縮減規模的計劃稱為「雲端辦公室進化」（Cloud Office Evolution）。

在Google母公司字母（ Alphabet）2月初舉行的第4季財報會議上，主管們表示預期Google本季因縮減全球辦公空間措施而衍生的成本約5億美元，而且預期營收成長減緩，且經濟衰退疑慮環伺。

皮伽指出，許多人一周只進辦公室兩天，這代表無效率使用當前空間，「我們必須成為財務資源的好管家。我們有昂貴的房地產，如果它們只被利用了30%，必須仔細檢討想法」。

在同一場全體會議中Google Cloud策略與營運副總裁歐斯曼表示，只有三分之一的員工每周進辦公室至少四天，在試驗計畫的一環，員工可選擇擁有專屬辦公桌或共用辦公桌。

歐斯曼還說，在某些方面，共用辦公桌也帶來更高的生產力，「試驗的數據顯示，Google員工回報說，當他們在辦公室指定的日子進辦公室，即使是輪流使用和共用辦公桌，合作也會明顯更好」。

皮伽表示，目前新政策僅適用於雲端事業員工，而且公司給予團隊試驗的自由。雲端部門占Google整體員工人數的約四分之一。

CNBC報導說，Google發言人不願立即回應置評請求。

Google 雲端 房地產

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