美股能否續漲仍看利率 鮑爾談話和就業報告將決定盤勢

隨美債殖利率自高點回落，史坦普500指數終於止住連續三周頹勢。（路透）

美國股市周五出現至少一個月來最大漲勢，隨美債殖利率 自高點回落，史坦普500指數 也終於止住連續三周頹勢。如今投資 人關注重點轉向下周公布的美國就業數據和聯準會（Fed）主席鮑爾的談話。

道瓊工業指數周五上漲387.40點，和史坦普500指數各漲1.2%和1.6%，那斯達克綜合指數則大漲2%。總結一周，史坦普和那斯達克各漲1.9%和2.6%。道瓊漲1.8%，也止住連四周頹勢。

費城半導體指數周五漲1.5%，台積電ADR漲0.9%，一周下來各漲3.2%和1.9%。

美國10年期公債殖利率自4%的心理關卡回落，讓投資人鬆一口氣。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克周四表示Fed可能在今夏停住升息腳步，投資人視此為鴿派論調而大感振奮。

TD證券利率策略全球負責人米斯拉（Priya Misra），投資人仍感樂觀，因為就連最鷹派的Fed官員也不曾暗示利率必須超過比市場反映還高的水準。她說：「我認為他們會維持在5.5%，我們得看第2季數據如何變化。」

美國10年期公債殖利率周五回落至3.96%，對貨幣政策更為敏感的2年期債券殖利率周四觸抵2007年來最高的4.94%後，也回落至4.86%。

Miller Tabak +Co. 首席市場策略師馬利（Matt Maley）說：「史坦普500指數已連跌三周，總是會反彈的。最糟的熊市也不會直線下跌，正如最狂的牛市也不會直線上漲是 一樣的道理。」

Oanda資深市場分析師莫亞（Edward Moya）說：「儘管諸多跡象顯示Fed勢必升到比市場所預期還高，但華爾街仍一心巴望股市上漲。接下來也還會有很多企業會下修獲利，所以很難指望股市能延續漲勢。」

下周仍將上演利率和股價之間拔河的戲碼，其中有兩大重頭戲，一是Fed主席鮑爾周二和周三分別出席眾院和參院的聽證會；一是周五公布的2月就業報告。

Bleakley Financial Group 投資總監布克瓦（Peter Boockvar）論到鮑爾的聽證會說：「這想當然是會影響市場的，市場會反映得極為簡化，就只關注鴿派的說法。」

PGIM固定收益共同投資長彼德斯（Greg Peters）認為，比起2月就業報告，鮑爾的談話或許沒有那麼有話題性，因為就業報告才會顯示Fed升息是否開始發揮替經濟和就業市場降溫的效果。

他說：「鮑爾只是反映消息，所以我不確定會從他得到什麼獨到的見解。」