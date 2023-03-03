政治力量干預 影響企業回購

今年以來，美股 出現異常強勁的企業回購，支撐了股市升勢。

不過，分析師認為，美國國會對回購行為的質疑，恐會影響企業的回購行為。

通常企業股票 回購被視為企業管理層對自家股票的信任投票，因而能支持個股以及大盤整體走勢。近期強勁的經濟數據改變了投資 人對Fed很快降息的押注，使美股喪失了年初以來的上漲動力。史坦普500指數今年漲幅收窄至約4%。在如此不穩定的市場環境中，美股企業的股票回購再次成為關鍵支持因素。

分析師指出，與配息不同，回購股票的優勢在於賣出股票並獲得資本收益前，投資人不需要支付額外稅金，但股利收入就需要徵收所得稅。

Hennessy Funds投資組合經理人維恩(L.Joshua Wein)表示，「企業會持續回購股票，因為比起其他各種替代方案，回購是對資本最有效的使用方式。」

不過，接下來一些政治因素會給回購規模的延續增添變數。

美國總統拜登2月在國情咨文中批評利用創紀錄獲利擴大股票回購力度的大型石油公司。他還建議將企業股票回購稅率從目前的1%提高4倍。

今年1月1日開始，美國開始實施1%的股票回購稅。但市場人士認為，這項稅率的影響微乎其微。

Waddell & Associates CEO瓦德爾(David Waddell)透露，相較派息收益，他個人更喜歡回購，因為回購的「稅收有效性」更高。他並表示，在1%的回購稅實施前，並未出現更多企業提前回購的情況，說明企業不認為這個稅率會有太大影響，也不會阻止企業推動更多股票回購方案。

巴菲特在25日給投資人的年度信中為股票回購行為辯護。他說：「如果有人告訴你回購股票對美國或股東有害，只對企業CEO特別有利，這人要不是經濟文盲，就是口若懸河的煽動者。」（財經新聞組）