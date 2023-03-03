百思買業績雖佳 預警今年銷售下跌

百思買(BestBuy)假日季獲利和營收 超出華爾街預期，因為對消費電子產品的需求減弱程度比預期的要好。但該零售商 警告來年銷售額將下降。

這家消費電子產品零售商表示，下個財年預計營收在438億元至452億元之間，較上個財年有所下降；同店銷售額下降3%至6%。

與Refinitiv分析師的預期相比，該公司截至1月28日當季每股獲利2.61元，高於預期的2.11元；營收147.4億元，略高於預期的147.2億元。

百思買是新冠疫情 期間銷售趨勢的受益者之一，因為消費者採購電腦顯示器來遠距工作，採購家庭影院來打發時間，還採購了廚房用具，因為大多在家用餐。上季銷售額較疫情前同期下降約3%，當時的營收為152億元。

疫情時代的表現為這家消費電子產品零售商帶來具有挑戰性的比較，尤其是因為購物者因食品雜貨帳單增加和通貨膨脹導致其他費用上升而感到緊張。百思買還銷售許多高價商品，例如筆記型電腦和智慧手機，客戶可能不會經常購買這些商品，而且如果有其他支出優先事項，他們往往會延後購買這些商品。

根據StreetAccount的數據，第4季同店銷售額下降9.3%，略高於分析師預期的9.2%。全年同店銷售額下降9.9%，與該零售商11月發布的同店銷售額將下降約10%的財測一致。同店銷售額也稱為可比銷售額，主要是追蹤線上銷售額和至少開業14個月的商店銷售額。

百思買加入其他零售商調降今年夏天財測的行列。並宣布將在今年夏天在全美進行裁員，數量不詳。

第4財季，百思買淨利從去年同期的6.26億元或每股2.62元下降21%至4.95億元或每股2.23元。

截至1日收盤，百思買股價今年來已上漲近3%，與同期史坦普500指數表現一致。其股價1日收於82.54元，市值達到182.6億元。