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華爾街巨頭：各方對ESG的看法不同 已構成獲利風險

編譯陳律安／綜合外電
各界對ESG看法不同，讓貝萊德等華爾街巨頭無所適從。 （路透）
各界對ESG看法不同，讓貝萊德等華爾街巨頭無所適從。 （路透）

從資產管理業者、私募股權到經紀商，數家華爾街金融巨頭在最新的申報文件中警告，外界對環境、社會及公司治理（ESG）的要求莫衷一是，已構成獲利風險。

英國金融時報（FT）報導，貝萊德（BlackRock）、黑石、KKR、普徠仕（T. Rowe Price）等華爾街巨人，都在過去一個月的年報中提及，外界對ESG「看法分歧」、「要求不一」，可能傷害獲利表現。

華爾街巨人提出示警，正值佛州州長德桑提斯等共和黨政治人物反對所謂的「覺醒資本主義」。一些共和黨的政府官員已針對貝萊德、道富的股東提案表決權展開調查。州議員正考慮制定、或已通過法律，要求政府退休金基金，從考量氣候變遷和種族平等議題的資產管理業者撤出資金。

全球最大的私募股權業者黑石，在上周對美國證管會（SEC）提交的2022年年度報告表示，州政府對抵制化石燃料行動的審查，可能影響籌資和營收。黑石說，各界對ESG的看法分歧，無論是對相關議題展開行動或無所作為，都有可能「招致部分利害關係人的負面觀感，從而影響我們的聲譽和業務」。

美國反ESG的浪潮已愈演愈烈，貝萊德執行長芬克說，共和黨主政各州的財政官員去年已因ESG的疑慮，撤出約40億美元資金。貝萊德和道富的ESG投資政策，在德州州議會12月的聽證會上備受苛責。道富的申報文件說，對ESG行動的審查，已帶來政治和聲譽風險，而州調查人員已要求提交相關資料。

華爾街 共和黨 退休金

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