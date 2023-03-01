Visa、萬事達卡傳暫緩與加密幣業者擴大合作

支付巨頭Visa、萬事達卡據傳正暫停與加密幣公司建立新合作夥伴關係的計畫。（美聯社）

知情人士透露，美國支付巨頭威士卡（Visa ）與萬事達卡 （Mastercard）正暫停與加密幣公司建立新合作夥伴關係的計畫。此前一連串加密貨幣 業者倒閉的消息，已撼動各界對這個產業的信心。

路透報導，加密貨幣產業去年噩耗連連，業界大咖FTX和BlockFi接連破產，令投資人感到不安，還引發當局加強監管審查。

知情人士表示，Visa和萬事達卡都已決定，延後推出與加密貨幣相關的特定產品和服務，直到市況和監管環境改善。

Visa發言人表示：「最近幣圈鬧得沸沸揚揚的破產事件，是重要的提醒，讓我們知道在加密貨幣成為主流支付和金融服務的一環之前，還有漫漫長路。」他說，這個發展並未改變該公司的加密貨幣策略和重心。

萬事達卡發言人則說：「我們的努力持續聚焦於基本的區塊鏈技術，以及如何用區塊戀幫助解決當前痛點、建立更有效率的系統。」

過去兩年來，隨著加密貨幣普及度大幅提升，主要發卡公司開始擁抱加密貨幣，部分業者更形容將是金融界的下一件大事。

萬事達卡去年4月和加密貨幣放款業者Nexo合作推出號稱全球首張「由加密貨幣擔保」的支付卡。Visa則在去年10月宣布將與FTX擴大合作後，11月宣布終止與FTX的全球信用卡合作協議。