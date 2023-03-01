目標百貨上季業績 勉強達標

目標百貨上季業績勉強達到調降後的財測目標。（路透）

目標百貨(Target)宣布該公司截至1月28日的假日季銷售額較上年同期成長約1%，一年來首次超過華爾街 的獲利預期。

不過，這家大型零售商給出保守的全年財測，聲稱顧客將採購更少的可自由支配商品。

該公司預計2023財年同店銷售額成長率將在低個位數漲跌間變化；並預計全年每股獲利在7.75至8.75元之間。根據StreetAccount 估計，這低於華爾街預期的每股9.23元。

即使該公司在獲利和營收 都超越預期，但這些標準近幾個月來已大幅降低。

這家以低價但時尚前衛的服裝、家居用品等著稱的大型零售商在疫情爆發的頭兩年銷售額飆升。從2019財年到2022財年，其年度總營收成長約310億元，或近40%。

然而在過去一年裡，該公司面臨銷售趨勢和市場情緒的轉變。這家折扣店因庫存問題、獲利率 受壓以及對受通膨壓力的中等收入消費者的擔憂，前三季獲利預期未達華爾街預期，並警告投資人假日季銷售可能放緩。

從去年11月到今年1月當季，目標百貨的淨利從去年同期的15.4億元或每股3.21元下降約43%至8.76億元或每股1.89元，高於預期的1.4元；營收314億元，高於預期的307.2億元。

同店銷售額當季成長0.7%。根據StreetAccount估計，超出華爾街預期的萎縮1.6%。

包括線上和實體商店在內的客戶流量在第4財季增加了0.7%，但平均客流量基本持平。

該公司最弱的一環是獲利率，受到降價促銷和供應鏈成本更高的拖累。去年夏天宣布積極的庫存計畫，以清理不需要的商品。

其庫存水平優於前幾季，第4財季同比下降3%。其庫存在第3財季同比成長約14%，第2財季成長 36%，第1財季成長43%。

不過，該公司未能實現更健康獲利率目標。它曾承諾本財年下半年的營業獲利率約為6%，當時它在6月第二次調降獲利預期。根據StreetAccount估計，該公司第4財季營業獲利率為3.7%，低於第3財季公布的3.9%，但高於華爾街預期的3.1%。