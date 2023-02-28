美國經濟預測 出現大分歧

從美國乃至全球的經濟展望可謂渾沌不明，經濟學家對經濟指標或全球相關事件的看法不一，導致對前景的預測產生重大分歧。（路透）

從美國乃至全球的經濟展望可謂渾沌不明，好壞參半的數據紛至沓來，也讓經濟學家對經濟指標或全球相關事件的看法不一，導致對前景的預測產生重大分歧。

CNN報導，根據美國全國企業經濟學家協會（NABE）27日公布的最新調查，受訪者對美國2023年經濟走勢的看法有重大分歧。NABE總裁柯羅娜多在聲明中說：「受訪者對經通膨調整的國內生產毛額（GDP）、勞動市場因素及利率 的預估差異甚大，反映他們對美國經濟走勢的看法不一，從衰退、軟著陸到強勁成長，什麼預測都有。」

調查顯示，近六成受訪者預估，美國在未來12個月內步入衰退的機率超過50%，這大概是共識較高的結論；但至於美國何時陷入衰退，有28%受訪者認為第1季就會衰退，33%估第2季，其他21%估第3季。

全球經濟同樣也充斥愈來愈多雜訊。路透報導，各國央行升息 抗通膨的戰役已打了一年，通膨確實已見趨緩，但還未到決策者認為已打勝仗的地步，最新的數據甚至顯示通膨又重新加溫。

歐洲和英國經濟先前看似不可避免會陷入衰退，如今已上修至溫和成長，全球各地也正發生類似的事。異常溫暖的氣候和能源危機減緩已發揮作用；消費支出勁增和中國大陸解除防疫封控措施、重啟經濟 ，也對全球展望有所幫助。

隨著美國聯準會（Fed）的抗通膨戰役日趨白熱化，經濟學家認為關鍵通膨指標將在今年放緩，預估在2.7%至3%附近，並在2024年持續趨近2%通膨目標。

不過，Fed這段期間可能採取何種行動，及外部因素可能帶來何種影響，都使經濟學家的預測增添變數。NABE展望調查主持人、美國經濟研究聯合會（Conference Board）首席經濟學家彼得森（Dana Peterson）說：「Fed可能升息到何種程度、利率將在高峰維持多久、何時開始降息，以及Fed在這些方面採取行動有何跡象可循，受訪者對此看法莫衷一是。」

她說：「受訪者也密切注意其他可能影響美國經濟的事件發展，包括中國大陸重啟經濟對全球通膨的衝擊，和債務上限問題，但他們的看法依舊各異。」