我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

試圖收復失地 股指反彈走升

財經新聞組／綜合報導

美股上漲，交易員試圖在創下今年來最糟單周走勢後收復一些失地。投資人還期待著另一周的零售股財報。

道瓊工業平均指數上漲72.17點或0.22%收3萬2889.09點。史坦普500指數上漲12.2點或0.31%至3982.24點。那斯達克綜合指數上漲72.04點或0.63%至1萬1466.98點。

鐵路業者Union Pacific也提振了史指，該公司宣布CEO弗瑞茲(Lance Fritz)將於今年卸任，該公司上漲9.36%。

交易員繼續消化個人消費支出(PCE)最新讀數高於預期的增幅，這是Fed首選的通膨指標，在24日造成股市下跌並推高美國國債殖利率。但在27日走跌。

2023年初的漲勢似乎正在消退，因為投資人擔心利率可能會維持偏高水平更久。Fed最新會議紀錄顯示，官員們決心繼續升息，直到通膨回落。

經濟數據方面，1月耐久財訂單下降，原因是消費者縮減了對大件商品的支出。

在財報方面，只有6%的史指企業將在本周公布財報，但投資人正在尋找足以觀察消費者動向的代表；幾家主要零售商、餐館、部分旅遊和娛樂公司以及食品公司將公布財報。 Target、Costco、Lowe's和Macy's等知名企業將於本周公布財報。

投資 指數 殖利率

上一則

Fed升息若逾6% 難逃硬著陸

下一則

海運費率降 但恐延誤交貨

延伸閱讀

供應鏈恢復速度快 但物價回降要再等等

供應鏈恢復速度快 但物價回降要再等等
401(k) 百萬富翁 去年驟減三分之一

401(k) 百萬富翁 去年驟減三分之一
美股本周創今年最大跌幅 通膨不退讓市場仍嫌股價偏高

美股本周創今年最大跌幅 通膨不退讓市場仍嫌股價偏高
高波動反指標 股指全年走升

高波動反指標 股指全年走升

熱門新聞

電商巨擘亞馬遜（Amazon）股價過去一年重挫，擾亂了該公司股票薪酬計畫。（美聯社）

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

2023-02-20 19:02
家得寶(Home Depot)是表現最差的道指成份股，該家居零售商第4季營收低於預期，股價下跌7.06%。該公司還發布了溫和的財測。美聯社

道指跌近700點 跌幅為今年最大

2023-02-21 16:52
蘋果送服務十周年員工的禮物。 （取材自YouTube影片）

超稀有 蘋果這禮品 為公司服務十年才能拿到

2023-02-23 07:16
隨著二手名表供應增加，Watchfinder降價約15%。 （路透）

二手名表供應大增 Watchfinder平台降價15%

2023-02-24 18:11
日本快時尚平價品牌優衣庫。(歐新社)

Uniqlo在美行銷 最大挑戰是這個

2023-02-20 16:18
前副總統高爾共同創設的世代投資管理公司（Generation Investment Management）以台海風險為由出清台積電美國存託憑證（ADR）持股。（美聯社）

前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

2023-02-19 20:40

超人氣

更多 >
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸