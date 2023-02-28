試圖收復失地 股指反彈走升

美股上漲，交易員試圖在創下今年來最糟單周走勢後收復一些失地。投資 人還期待著另一周的零售股財報。

道瓊工業平均指數 上漲72.17點或0.22%收3萬2889.09點。史坦普500指數上漲12.2點或0.31%至3982.24點。那斯達克綜合指數上漲72.04點或0.63%至1萬1466.98點。

鐵路業者Union Pacific也提振了史指，該公司宣布CEO弗瑞茲(Lance Fritz)將於今年卸任，該公司上漲9.36%。

交易員繼續消化個人消費支出(PCE)最新讀數高於預期的增幅，這是Fed首選的通膨指標，在24日造成股市下跌並推高美國國債殖利率 。但在27日走跌。

2023年初的漲勢似乎正在消退，因為投資人擔心利率可能會維持偏高水平更久。Fed最新會議紀錄顯示，官員們決心繼續升息，直到通膨回落。

經濟數據方面，1月耐久財訂單下降，原因是消費者縮減了對大件商品的支出。

在財報方面，只有6%的史指企業將在本周公布財報，但投資人正在尋找足以觀察消費者動向的代表；幾家主要零售商、餐館、部分旅遊和娛樂公司以及食品公司將公布財報。 Target、Costco、Lowe's和Macy's等知名企業將於本周公布財報。