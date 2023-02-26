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英特爾否認3奈米製程晶片計畫延期傳聞

編譯林奕榮／綜合外電
英特爾執行長基辛格否認3奈米技術計畫延誤的傳聞。 （美聯社）
英特爾執行長基辛格否認3奈米技術計畫延誤的傳聞。 （美聯社）

日前傳出英特爾的3奈米技術計畫出現延誤，但英特爾執行長基辛格26日否認這項傳聞，並稱相關計畫仍按原定的時程進行。

外媒先前引述PC業者談話報導，英特爾委由台積電代工生產3奈米晶片計畫將延後至明年第4季，比原定晚一季。但TechSpot網站報導，基辛格在該公司的資本配置更新（Capital Allocation Update）會議上否認這些傳聞，並向與會者保證，英特爾和台積電的3奈米節點產品，仍按先規劃的推出日期進行。

英特爾CEO並未迴避有關3奈米計畫的傳聞，正面回應這些說法，試圖化解疑慮。他向與會者保證，Granite Rapids與Sierra Forest系列處理器，以及委由台積電代工的3奈米繪圖晶片塊（GPU tile）正按計畫進行。

高性能的Granite Rapids以及擁有節能效率的Sierra Forest系列處理器均採用英特爾自家的的3奈米微影製程，此技術將Intel 4製程節點的技術改進，但有更高的性能和效率，可望爭取擴資料中心以外的客戶。英特爾即將推出的 Meteor Lake及Arrow Lake處理器，則採用台積電代工的3奈米繪圖晶片塊。

台積電 晶片 CEO

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