華爾街ChatGPT禁令第一槍 摩根大通不准員工在辦公室用

摩根大通（JPMorgan Chase）宣布禁止員工在辦公室使用人工智慧（AI）機器人ChatGPT。圖為示意圖。（路透）

人工智慧 （AI）機器人ChatGPT 一夕爆紅，不僅擁有數百萬測試用戶，更成功帶動產業未來發展與走向，但其驚人的學習和運算能力，卻也讓不少產業開始有警覺心，擔心自己被取代或超越。有線電視新聞網（CNN）報導，繼大學院校禁止學生濫用ChatGPT後，華爾街也出現第一家下達禁令的銀行，摩根大通 （JPMorgan Chase）23日宣布，禁止員工在辦公室使用ChatGPT系統。

該傳聞曝光後，摩根大通稍早已經證實，但是並未多做解釋和說明。由於該銀行的禁令內容，並非因為特定事情或突發事件引起，屬於銀行多年以來、辦公室網路對第三方系統和軟體管制範疇，外界認為，此次禁令很可能是擔心機密資料與數據外流，才啟用的限制措施。

面對這個擁有高運算能力、能夠快速執行許多事情的機器人，不同行業之間應對反應大不同，許多企業鼓勵員工，主動探索和學習使用，甚至能從中找出輔助工作的方式；但對於銀行、金融、科技等可能有機密或內部消息的產業，似乎對此相當保守，多半以保護自家資訊安全為前提，限制員工與ChatGPT在過多連結。

谷歌與微軟雙雙投入大筆資金，加速研發人工智慧系統，雖然開拓新興市場，可能創造一個驚人藍海商機，但也讓不少產業措手不及，隨著摩根大通開出「第一槍」，外界也很好奇、是否還有其他金融行業會跟進，禁止和減少員工接觸ChatGPT與類似的機器人系統。

首家銀行下禁令 摩根大通不許員工使用ChatGPT https://news.tvbs.com.tw/tech/2050388

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