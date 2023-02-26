華爾街專家：美今年利率衝6.5%

美國元月個人消費支出（PCE）平減指數 超強，使市場對聯準會 （Fed）今年的頂峰利率 預估進一步上升。聯邦資金利率期貨顯示，交易商現在更加預期，今年夏天的頂峰利率可能超過5.5%，亦即再上升3~4碼。而一份最新研究顯示，聯準會最高可能須將利率上調至6.5%，才能有效遏阻通膨。

24日公布的數據顯示，美國上月通膨指標PCE整體平減指數、核心平減指數及超核心平減指數，全部都遠高於預估，尤其是年增率更出現翻升信號，顯示通膨有重新加速上升的風險。

聯準會官員表示，通膨率過高，可能需要一段時間才能降溫。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（今年無投票權）24日在紐約接受彭博新聞訪問時表示，「通膨數據仍然沒有達到我們需要的水準」，最新數據說明聯會需要進一步提高政策利率，以確保通膨回落。

衍生性商品市場預期，利率達到5.5%的機率為40%，一個月前市場還排除此一可能性。

另外，五位華爾街經濟學家和學者24日發表一篇論文，他們的研究顯示，為了遏制通膨，聯準會最高可能須把利率提高到6.5％。他們也批評決策者對前景仍然過於樂觀，恐怕需要讓經濟遭受一些痛苦，才能讓價格得到控制。

這份長達55頁的研究，包括一系列預測基準利率潛在路徑的模擬分析。這些模型顯示，在2023年下半年，利率峰值不是5.6％，就是6％，甚至是6.5％。這些作者在研究中寫道：「我們的分析讓人懷疑聯準會是否有能力引導經濟實現軟著陸，也就是到2025年底讓通膨率回到2%的目標，同時不會出現輕度衰退。」

美國財長葉倫25日在印度接受路透訪問時則回應，上周五公布的這份報告顯示，「通膨放緩不是一條直線」。她並補充道，通膨仍是個問題。

她也說，這只是一個數據，但核心通膨確實仍然高於聯準會的目標，「因此，還有更多工作要做」。但她表示，過去這一年，通膨已普遍回落，且這一趨勢應會繼續下去，因為與新冠疫情期間的高峰相比，房租仍持續向下，「我們認為通膨有理由在未來幾個月進一步下降，特別是因為住房在整體指數中的重要性」。