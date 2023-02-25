美股本周創今年最大跌幅 通膨不退讓市場仍嫌股價偏高

最近對利率預期的重新估量，使市場焦點重心轉回到股價價位。（路透）

美國股市周五下跌，一周跌逾2%，創下今年來最差單周表現。最新數據顯示通膨仍然頑強高漲，投資 人逐漸領悟到聯準會（Fed）緊縮政策還有長路要走。下周經濟數據將進一步提供居高不下通膨對消費者和企業影響的更多線索。

史坦普500指數 和那斯達克綜合指數周五各跌1.1%和1.7%，道瓊工業指數下跌336.99點。費城半導體指數跌1.8%，台積電ADR跌2.2%。

費半今年上漲16%，遠優於那斯達克和史坦普各8.5%和3%的漲勢，反映投資人押注美國經濟仍極富韌性。

周五公布的美國1月個人消費支出（PCE）物價價格指數超出經濟學家預期。Fed偏好不計食品和能源的核心PCE上揚4.7%，遠超過平均原估的4.4%。

強勁的通膨數據發布後，對利率預期最為敏感的美國2年期債券殖利率 周五升至4.803%，是2007年以來最高水準。同時，美國10年期公債殖利率從周四的3.879%上升至3.948%。

金融交換交易如今反映Fed接下來三次開會都會有各為1碼（0.25個百分點）的升息，7月將達到5.4%的頂點。

LPL Financial 首席全球策略師克蘿絲比（Quincy Krosby）說：「市場正調校預期，並承認邁向穩定物價之路充滿蒺藜。市場告訴我們謹慎為妙，因為Fed有通膨得征服，勢必傷及經濟。」

彭博專欄作家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）說，金融市場如今開始懷疑Fed是否真能將通膨降至目標水準。他說，「我們看到實際和調查數據都指向和預期相悖的方向」。

Edward Jones 投資策略師庫爾卡法斯（Angelo Kourkafas）說：「最近對利率預期的重新估量，使焦點重心轉回到股價價位…如果我們認為利率會更高，那股價再漲的希望相形更低。」

史坦普500指數本月漲勢退卻，但預估本益比仍高達17.5倍，因為美股今年以來上漲之際，預估獲利反而下降。若按傳奇投資家彼德．林區所採用的本益成長比（PEG ratio），也就是本益比除以未來本益成長率，則為1.8倍。本益成長比高於1倍，表示股價偏高。

下周一將公布耐久財訂單、周二是消費者信心、周三是供應管理協會（ISM）製造業景氣調查。此外，投資人也可以從Target和好市多（Costco）在內的零售業財報來掌握消費動向。