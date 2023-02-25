道指跌337點 今年最糟單周

在Fed首選的通膨指標顯示上月物價漲幅強於預期之後，美股 大幅下跌，結束2023年最糟單周走勢。

道瓊工業平均指數 下跌336.99點或1.02%收3萬2816.92點。史坦普500指數下跌42.28點或1.05%收3970.04點。那斯達克綜合指數下跌195.46點或1.69%收1萬1394.94點。道指早盤一度下跌510點，跌幅1.54%。

主要股指本周創下2023年以來最大單周跌幅。史指下跌2.7%，為12月9日以來最糟單周。道指本周下跌近3%，連續第4周下跌。那指下跌3.3%，3周內第2周下跌。

波音下跌4.83%，該公司因機身問題暫時停止其787夢幻機交機。微軟和家得寶分別下跌2.18%和0.91%。

核心個人消費支出(PCE)物價指數是Fed首選的通膨衡量指標，1月上漲0.6%，較上年同期上漲4.7%，都高於經濟學家的預期。

該數據加劇了人們對Fed可能必須長時間維持高利率以平息通膨壓力的擔憂。

當美股在2023年開始上漲時，ETF流向成長型基金的資金仍然不熅不火，代表許多投資 人不相信這次反彈。過去2周這種懷疑態度被證明是明智的，因股市回吐了年初來的大部分漲幅。ETF流量仍處於防禦狀態，短期國債基金本周大量獲利。