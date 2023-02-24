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史指重登4千點 中止連4跌走勢

財經新聞組／綜合報導

投資人仍擔心Fed的升息路徑，美股震盪收高。

史坦普500指數上漲21.27點或0.53%收4012.32點，結束連跌4天走勢。道瓊工業平均指數上漲108.82點或0.33%收3萬3153.91點。那斯達克綜合指數上漲83.33點或0.72%收1萬1590.4點。主要股指本周可望收低，史指將創12月16日以來最糟單周表現。

Fed一直是本周投資人的焦點。會議紀錄顯示，通膨「仍遠高於」Fed 2%的目標，雖然數據顯示「單月物價上漲速度明顯放緩」。

投資人將密切關注將於24日發布的個人消費支出(PCE)報告。新屋銷售和消費者信心數據也將於當天發布。

BankRate首席金融分析師麥克布萊德(Greg McBride)表示，目前市場仍認為會軟著陸，「市場尚未消化經濟衰退的風險；也未消化Fed因通膨上升而在可預見未來不得不繼續升息的不著陸情景。」

Fairlead Strategies策略師史托克頓(Katie Stockton)表示正密切關注史指的3900點水平，並指出該水平有被打破的危險，「下一個支撐位是10月測試的3500點水平。」

史指23日於3990點附近震盪，收盤終結連續4天跌勢，為去年12月以來的最長跌幅。同時也回吐1月大部分漲幅；在1月上漲超過6%後，今年至今漲幅約為4%。

投資 指數 升息

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